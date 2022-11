“Mara Venier in ansia per il marito Nicola “Torna subito a casa amore…”: cosa è successo

Davvero un brutto spavento per Mara Venier e il marito Nicola Carraro

La conduttrice televisiva in questi giorni è impegnata come sempre negli studi di Fabrizio Frizzi per le prove di una nuova puntata di Domenica In. Mara Venier è sempre in movimento e i suoi impegni purtroppo le impediscono di trascorrere più tempo con la sua famiglia.

Per questo motivo, la presentatrice vorrebbe tanto smettere di fare televisione ma nonostante il grande affetto per i suoi familiari non riesce proprio a rinunciare al suo lavoro.

Nicola Carraro, compagno storico di Mara, di conseguenza, si trova spesso a partire da solo. Quest’ultimo ama tantissimo il mare e il sole, tanto da fargli acquistare una mega villa a Santo Domingo. Ed ecco che proprio dall’altra parte del mondo Nicola nella giornata di ieri ha vissuto attimi di panico, che lo hanno costretto a chiedere aiuto in diretta…

Nicola Carraro spaventato: il mal tempo ha portato via tutto

Il marito di Mara Venier nella giornata si è ritrovato costretto a restare in casa, bloccato dalla tempesta. Nicola Carraro si trova a Santo Domingo, in queste ore e purtroppo il mal tempo non lo sta aiutando a trascorrere giornate piacevoli. Anzi…

A renderlo noto lui stesso attraverso un video girato dalla sua stessa abitazione. Come si può notare dalla grande finestra che affaccia sulla piscina c’è un forte acquazzone. Carraro è apparso spaventato tanto che accanto al video ha lanciato un messaggio di aiuto.

La risposta di Mara Venier e dei fan

Il video postato da Nicola ha ricevuto moltissimi commenti, compreso anche quello della moglie. Mara Venier lo ha invitato a tornare a casa, mentre i fan ironicamente gli hanno scritto che se lo merita. “Il tempo ti ha castigato, la prossima volta non lasci sola tua moglie”. Un altro invece ha scritto che il tempo gli sta facendo una macumba, in quanto in tanti sono invidiosi delle sue vacanze.