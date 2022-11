Bomba su Temptation Island, Mediaset ha cambiato idea, il reality torna! Ecco da quando

In queste ore è appena trapelata una notizia inaspettata su Temptation Island. Il reality show sembrava essere stato cancellato per sempre dai palinsesti di Mediaset, sta di fatto che erano spariti anche tutti gli account social della trasmissione.

Da poco, però, è trapelata una notizia inattesa, che certamente farà piacere al pubblico del reality show deluso dalla decisione improvvisa degli autori. L’azienda ha deciso di far tornare il format. Vediamo tutto quello che è emerso a riguardo.

La scomparsa inaspettata di Temptation Island

Dopo tantissime peripezie, indiscrezioni e notizie alquanto negative, finalmente pare sia stata presa una decisione su Temptation Island da parte di Mediaset. Nello specifico, la rete ha deciso di dare una nuova chance al reality show incentrato sulle tentazioni. Lo scorso anno il programma non è andato in onda ed è stato sostituito da Ultima Fermata. Tale format, però, si è rivelato un enorme flop, sta di fatto che si è deciso di eliminarlo definitivamente dai palinsesti.

Malgrado le similitudini con il format originale, il pubblico continuava a chiedere quali fosse le sorti di Temptation Island. In molti erano preoccupati poiché sui social erano spariti tutti gli account legati alla trasmissione. Questo, dunque, aveva fatto pensare che l’azienda avesse deciso di rimuovere ogni traccia del reality show più caldo dell’estate. La verità, però, è un’altra. L’influencer Amedeo Venza ha dato questo annuncio ed ha svelato che il programma tornerà in onda.

Mediaset cambia idea: ecco quando torna il reality show

L’influencer ha dato anche altre informazioni a riguardo. Nello specifico, pare che Mediaset abbia deciso di dare una nuova chance al format proponendolo in sostituzione del fallimentare Ultima Fermata. La trasmissione basata sulle tentazioni dovrebbe partire, come si consueto, il prossimo luglio e alla guida dovrebbe esserci l’insostituibile Filippo Bisciglia. La notizia sembra alquanto certa.

Amedeo, infatti, ha rivelato che in questo periodo sembrerebbero essere in atto già i casting volti a decretare le prime coppie che potrebbero comporre il cast. La notizia, chiaramente, sta entusiasmando moltissimo i numerosi fan della trasmissione. Ad ogni modo, è opportuno fare una precisazione. Mediaset, almeno per il momento, non ha dato nessuna comunicazione ufficiale sul ritorno di Temptation Island. Neppure lo staff di Maria De Filippi si è espresso sulla faccenda. Quindi, non resta che attendere ancora un po’ prima di cantare ufficialmente vittoria.