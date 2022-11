Verissimo, anticipazioni: Silvia Toffanin stravolge tutto, cosa cambia!

Grandi ospiti attese per queste due puntate di Verissimo

Due nuovi appuntamenti attendono i fan di Verissimo e Silvia Toffanin. La conduttrice televisiva anche quest’anno è stata confermata per due appuntamenti nel week end e sembra che tale decisione stia portando i giusti frutti. Ma chi vedremo nel salotto domani e dopodomani? Stando alle anticipazioni quella di domenica sarà completamente stravolta e dedicata interamente ad un ospite speciale

Verissimo anticipazioni: grande attesa per l’ospite speciale

Questa settimana almeno per quanto riguarda la puntata di domenica, non sarà come le altre. Infatti l’unico ospite di domenica 13 novembre di Verissimo sarà Tiziano Ferro al quale sarà dedicato un evento speciale.

Il cantante dovrebbe essere presente in studio e ripercorrerà alcuni momenti importanti della sua vita. Quindi non solo la sua carriera ma anche cosa è cambiato da quando ha sposato suo marito. Tiziano racconterà che la sua trasferta dagli Stati Uniti all’Italia non è un caso: il cantante è prossimo a festeggiare i venti anni di carriera.

Silvia Toffanin: tutti gli ospiti di sabato 12 novembre

Se la puntata di domenica sarà dedicata interamente a Tiziano Ferro quella di sabato pomeriggio invece sarà diversa. Silvia Toffanin nel suo salotto avrà diversi personaggi dello spettacolo tra cui Miriam Leone che dal 17 novembre sarà al cinema per il film “Diabolik 2 – Ginko all’attacco” insieme a Monica Bellucci e molti altri attori.

Pamela Villoresi, famosa attrice di tv, teatro e cinema. E ancora, Flora Canto e Tosca D’Aquino che, oltre a condividere l’amore per il mondo dello spettacolo, sono anche grandi amiche nella vita.

Ma non solo a Verissimo arriveranno anche Nino Frassica, volto storico dell’amatissima serie tv di Rai1 Don Matteo e i due comici, Ale e Franz, duo storico di Zelig. Infine arriverà anche l’attore Giacomo Gianniotti che, insieme a Miriam Leone sarà protagonista nel film sopra citato.

Insomma, come sempre tante novità ed emozioni nel salotto pomeridiano di Canale 5.