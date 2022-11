Beatrice Valli incinta per la quarta volta: perché tutte quelle bugie e reazione di Ludovica

Dopo tanti rumors a riguardo, Beatrice Valli ha finalmente confermato di essere incinta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stava fomentando i sospetti degli utenti del web da un bel po’ di tempo e in queste ore ha deciso di raccontare finalmente la verità.

La donna aspetta il suo quarto figlio. A generare particolare sgomento, però, sono due questioni. La prima fa capo al fatto che la giovane abbia deciso, ancora una volta, di mantenere il segreto per tanti mesi. Inoltre, a spiazzare è stata anche la reazione delle sorelle, specie di Ludovica Valli. Vediamo cosa è successo.

L’annuncio di Beatrice Valli: perché ha mentito sull’essere incinta

In queste ore, attraverso il suo profilo Instagram, Beatrice Valli ha annunciato di essere incinta. La notizia era trapelata sotto forma di indiscrezione già diverse settimane fa. In molti avevano notato un certo pancino sospetto che la diretta interessata aveva commentato dando la colpa all’intolleranza al lattosio. Sul web, però, sono trapelate segnalazioni dalle quali si evinse che la giovane stesse mentendo. Ebbene, a distanza di mesi, i sospetti di molti utenti sono stati confermati.

Beatrice ha detto di aver mantenuto il segreto perché aspettava che tutto andasse nel migliore dei modi. Questa gravidanza non è stata molto semplice, pertanto, la protagonista ha preferito aspettare il momento giusto per fare tale comunicazione in maniera ufficiale. Inoltre, la Valli ha anche ammesso che, a suo avviso, quella della gravidanza è una notizia che va custodita nella propria intimità, pertanto, non si è sentita di parlarne prima.

La strana reazione delle sorelle della Valli

Una volta chiarito questo aspetto, i fan hanno notato anche un’altra cosa, ovvero, la reazione della sorella Ludovica Valli. Nelle scorse settimane, quando trapelò l’indiscrezione che Beatrice Valli fosse incinta, la sorella intervenne dicendo di non saperne nulla. La giovane ammise che, molto probabilmente, avrebbe appreso la notizia come tutti gli altri, ovvero, mediante i social.

Al di sotto del post di Beatrice, dunque, Ludovica ha commentato mettendo solamente un cuore. In molti hanno notato una certa freddezza e le hanno domandato se le cose fossero andate proprio come preannunciato poc’anzi. Ludovica non ha risposto, ma ci ha pensato l’altra sorella Eleonora a chiarire la faccenda. In una diretta su Instagram, pare che la ragazza abbia confermato di aver appreso poco prima di questo lieto evento.