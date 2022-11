GF Vip, Antonella Fiordelisi crolla a picco: Francesco Monte nega il flirt e manda le prove

La posizione di Antonella Fiordelisi nella casa del GF Vip sta crollando decisamente a picco. La ragazza era partita a bomba in questo reality show, tuttavia, i consensi da parte del pubblico da casa stanno crollando drasticamente.

Il motivo risiede in una serie di comportamenti che la giovane sta assumendo. In questi giorni la ragazza ha ammesso di aver avuto un flirt con Francesco Monte. Quest’ultimo, però, ha deciso di intervenire chiarendo come stiano davvero le cose.

Le parole di Francesco Monte contro Antonella Fiordelisi

Francesco Monte ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha demolito Antonella Fiordelisi ed ha smentito tutte le dichiarazioni fatte al GF Vip sul suo conto. Nello specifico, l’ex tronista di Uomini e Donne ha negato categoricamente di aver avuto un flirt con la ragazza. Tra loro non c’è mai stato nessun tipo di contatto, neppure in ambito amichevole, pertanto, la concorrente lo ha solamente diffamato.

Monte ha spiegato che l’unico contatto che è avvenuto tra loro risale al 2018, quando fu Antonella a contattarlo per chiedergli delle informazioni su di un importante evento a cui avrebbero dovuto partecipare entrambi. A tali messaggi, però, Francesco afferma di non aver neppure mai risposto. A riprova di tutto ciò, il ragazzo ha detto di essere andato nelle chat di Instagram per prendere effettivamente visione di quanto stesse dicendo. Ebbene, tali messaggi sono già stati girati a chi di dovere, ovvero, produzione del reality show e suo manager.

Antonella perde consensi al GF Vip

Antonella Fiordelisi, dunque, sta facendo delle pessime figure nella casa del GF Vip, proprio come quella fatta nella puntata di ieri sera quando è stata letteralmente asfaltata da Sonia Bruganelli. In ogni caso, tornando a Francesco Monte, il ragazzo ha detto di essere stanco di vedere la sua immagine sporcata da simili illazioni. Adesso, dunque, agirà nel modo in cui riterrà più opportuno.

Per il momento, Antonella non è stata ancora messa al corrente di quanto accaduto. Questo anche perché l’intervista è stata davvero recente e non c’è stato modo per gli autori di elaborare il tutto per trattare la faccenda in puntata. Ad ogni modo, è probabile che nella puntata di lunedì prossimo possa essere affrontata anche quest’altra intricata faccenda che sta coinvolgendo l’influencer di Salerno.