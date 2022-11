Antonella Fiordelisi sbugiardata, Monte smentisce tutto: “E’ diffamazione, ho i messaggi”

Non è tardata ad arrivare la risposta di Francesco Monte alle accuse di Antonella Fiordelisi sul presunto tradimento a Giulia Salemi

Siamo di nuovo punto e a capo, proprio come è successo con Francesco Totti anche Francesco Monte ha subito risposto alle accuse della Fiorelisi. Antonella pochi giorni fa ha svelato nella Casa di aver avuto un flirt con l’ex tronista di Uomini e donne, una storia nata mentre il giovane tarantino però era fidanzato.

Francesco Monte si dissocia da quanto detto da Antonella Fiordelisi

Ovviamente lo scoop è subito rimbalzato in rete ed è arrivato in pochi istanti alle orecchie di Monte. A distanza di poche ore ecco che è arrivata la risposta del giovane modello che proprio come Totti non è stato affatto clemente.

Ho letto un pò di cose in giro e mi sono fatto due risate, ha ammesso Francesco a Fanpage.”Mi dissocio da tutto e smentisco ogni parola di Antonella. Non c’è stato nessun flirt o contatto con lei. Tanto meno ci ho condiviso del tempo con lei, nemmeno come amico”.

La smentita di Monte e l’affondo alla gieffina

Ma non è tutto, l’ex partecipante di Uomini e donne ha poi aggiunto che controllando Messanger ha trovato dei messaggi, dove la conversazione è partita da lei.

A questi si è aggiunto un tag dove entrambi hanno preso parte ad un evento per Pitti nel 2018. Inoltre, Antonella gli ha chiesto informazioni su alcune serate di Monte a Salerno ma la Fiordelisi non ha mai avuto risposta.

Prima di concludere, Francesco ha precisato inoltre alcune cose. Per lui Antonella è una persona sconosciuta. Ha voluto far credere a tutti cose che non esistono. Non ci conosciamo tutto si chiama diffamazione gratuita e per quanto mi concerne non è tollerabile. Non ho tradito Giulia Salemi, qualsiasi film si siano fatto i media e le persone non esistono.