Scoppia la passione al GFVip nella notte: fan in rivolta, “Ma è un tro**io? (video)

Nella notte due gieffini si sono avvicinati: è nata una nuova coppia?

La laison tra Antonino Spinalbese e Giaele è durata quanto un gatto in tangenziale. Ieri sera la moglie del ricco imprenditore ha ammesso di essersi allontanata da Spinalbese e id provare anche un pò di gelosia nei suoi confronti da quando è entrata in Casa Oriana.

Tra l’hair Stylist e la giovane influencer c’è subito stata attrazione, scambi di sguardi e dopo la diretta di ieri sera anche qualcos’altro.

Scoppia la passione nella casa del GFVip

A postare il video in esclusiva Mondotv. Come si può vedere dalla breve clip Antonino e Oriana sono a letto insieme. I due scherzano, ridono e si guardano con attenzione, insomma è impossibile non notare l’attrazione fisica che c’è per entrambi.

Alla fine Oriana, gli ruba un bacio a stampo e Spinalbese non sembra affatto dispiaciuto. Il video in questi istanti sta facendo il giro del web, ma sta anche dividendo gli internauti. Sono in tanti a voler capire se tra i due c’è realmente un’interesse o stanno solo giocando. D’altronde solo pochi giorni fa l’ex di Belen si è mostrato molto interessato anche a Giaele

Un bacio tra Antonino e Oriana arrivato al’alba si scopre in questi istanti. Al momento resta da capire se tra i due c’è davvero un interesse anche se l’attrazione fisica è davvero evidente agli occhi di tutti. Chissà Giaele come la prenderà appena verrà a sapere di questo bacio.

Intanto, il web, al momento non sembra molto apprezzare. Sotto alla clip si leggono messaggi davvero sconvolgenti. Questa edizione del Grande Fratello Vip a tanti non sta piacendo, oltre alle tante parole fuori luogo dette dai concorrenti anche gli atteggiamenti che stanno usando non vengono condivisi a pieno.

Infatti, molti telespettatori si sono rivolti anche al Codacons per intervenire e chiudere definitivamente il programma. Insomma, non proprio una bella figura per Alfonso Signorini…