Il Paradiso delle signore, trama 15 novembre 2022: Vittorio si allontana da Matilde

La trama della puntata del 15 novembre 2022 del Paradiso delle signore rivela che Salvatore tornerà dalla sua breve fuga a Londra. Essa, però, non sarà servita allo scopo di ridurre le preoccupazioni e i pensieri del giovane Amato.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Vittorio prenderà un’importante decisione in merito al rapporto con Matilde. In merito a Maria, invece, la ragazza sarà sempre più depressa per il modo in cui viene trattata a lavoro da Flora. Vito farà di tutto per sollevarle il morale.

La decisione di Vittorio al Paradiso delle signore

Nella puntata del 15 novembre 2022 del Paradiso delle signore Stefania deciderà di non gettare la spugna con Marco. Malgrado quest’ultimo abbia preso la decisione di abbandonare il giornalismo, la ragazza non ha nessuna intenzione di arrendersi. A tal proposito, anche se i tentativi di dissuadere il giovane non sono serviti a nulla, la ragazza si rivolgerò a Matilde. Parlando proprio di quest’ultima, vedremo che i rapporti con Vittorio diventeranno sempre più difficili.

Dopo i recenti scontri, infatti, Conti prenderà una drastica decisione. Secondo il suo punto di vista, infatti, la scelta migliore da prendere è quella di allontanarsi dalla donna. Riuscirà a portare avanti questo suo comportamento? Salvatore, intanto, tornerà dal suo breve soggiorno a Londra. Il ragazzo ha deciso di dare luogo ad una piccola fuga per raggiungere sua madre e sua sorella, ma anche per distaccarsi dalle faccende inerente Anna.

Trama 15 novembre: la disperazione di Maria

Ad ogni modo, questo breve soggiorno fuori non sarà di grande aiuto a Salvatore per dimenticare Anna. Malgrado questo, però, il ragazzo ha intenzione di riprendere in mano la sua vita e di andare avanti. Nella puntata del Paradiso delle signore del 15 novembre, poi, vedremo che Marcello non vuole deludere Adelaide. La contessa ha messo gli occhi su quella serra, pertanto, il giovane farà il possibile per fare in modo che il suo desiderio si realizzi.

Al grande magazzino, intanto, continuerà ad esserci parecchia tensione. Il comportamento che Flora sta assumendo nei confronti di Maria destabilizzerà parecchio la ragazza. Quest’ultima tiene moltissimo al suo lavoro, pertanto, sta soffrendo notevolmente per il trattamento e il riconoscimento che sta ricevendo. Vito si renderà conto della situazione e allora si metterà all’opera per cercare di alleggerire l’animo della sua amata.