Madonna di Campiglio: cosa vedere, mangiare e dove dormire

In attesa dei primi freddi vogliamo parlarvi di una delle località turistiche invernali più belle d’Italia. Madonna di Campiglio è una meta perfetta per gli amanti degli sci e gli sporti invernali.

Si trova nella provincia autonoma di Trento e si estende su 150 km. In tutto sono 57 gli impianti di risalita che si estendono nel parco naturale dell’Adamello-Brenta.

Gli hotel a Madonna di Campiglio sono moltissimi, sarà facile trovare la soluzione migliore per soggiornare.

Cosa vedere a Madonna di Campiglio

Madonna di Campiglio offre il giusto grado di divertimento e di svago sia alle famiglie, le coppie o i gruppi di amici. Qui non trovate movida ma attività sportive, percorsi escursionistici e relax nel mezzo della natura.

Piste da sci

Tutti gli alloggi sono situati in modo tale da permettere di raggiungere in pochi minuti a piedi qualsiasi impianto di risalita per raggiungere così le piste.

Per i principianti sono tre gli impianti più importanti. Quello di Spinale, Predalgo e 5 laghi. Se invece volete ammirare i paesaggi più suggestivi della zona allora andate a Campo Carlo Magno, a Grostè.

Ci sono piste destinate ai pro, come il Canalone Miramonti e il F.I.S 3Tre. E sono state proprio loro a ospitare in diverse occasioni le edizioni della Coppa del Mondo di Scii.

Una delle zone più amate è l’Ursus Snowpark. Si estende su 70000 mq di superficie e possiede un’altitudine che va dai 2100 ai 2500 metri. Qui trovate tutte le strutture pronte ad accogliervi a partire dai primi giorni di dicembre.

Altre cose da fare e da vedere

A Madonna di Campiglio potete fare anche diverse escursioni. Per esempio potete passeggiare per il Monte Spinale, è una delle vette più belle della zona e grazie a una guida alpina potete godere pienamente dell’esperienza.

Fate il tour dei cinque laghi (Ritort, Labin, Serodoli, Gelato e Nambino) che parte nel centro del paese. Prendete la funivia e arrivate al sentiero che vi permetterà di scoprire queste cinque bellezze naturali. E’ Nambino il più bello, ha un paesaggio davvero suggestivo.

Da non perdersi però neanche il lago ghiacciato, si trova nella Conca Verde e questa pista di pattinaggio naturale è tra le attrazioni preferite soprattutto dai più piccoli.

Infine c’è il Salone Hofer, così chiamato in onore del pittore gottfried Hofer. L’opera d’arte più importante è la tela che raffigura la Madonna, in onore di quando è apparsa di pastori del Monte Spinale.

Dove dormire a Madonna di Campiglio

A Madonna di Campiglio il miglior posto dove dormire è Relais Des Alpes, si tratta di un albergo esclusivo, l’ideale per passare le vacanze in famiglia.

In tutto ha 105 camere da letto disposte su cinque piani. Alcune sono pensate per le coppie, altre per le famiglie. Una stanza può avere fino a 4 posti letto ed è dotata anche di salotto con divano.

Questo hotel ha al suo interno un ristorante dove potete provare tutte le specialità del posto e c’è anche un centro benessere dove potete dedicare trattamenti viso e corpo fatti da veri professionisti.

Cosa mangiare a Madonna di Campiglio

Secondo noi si può conoscere davvero un posto quando si sono provati anche i piatti tipici. E le specialità gastronomiche di Madonna di Campiglio sapranno sorprendervi.

Selvaggina : è la specialità del posto e potete scegliere tra tantissime ricette fatte a base di camoscio, cervo, cinghiale e capriolo. Da provare assolutamente i cotechini e la pancetta. E’ la tagliata di cervo però la miglior prelibatezza.

: è la specialità del posto e potete scegliere tra tantissime ricette fatte a base di camoscio, cervo, cinghiale e capriolo. Da provare assolutamente i cotechini e la pancetta. E’ la tagliata di cervo però la miglior prelibatezza. Formaggi : la specialità locale sono i formaggi di malga, famosi per le note erbacee e il loro gusto deciso. Il formaggio per eccellenza di Madonna di Campiglio è la Spressa Dop, dalla pasta semidura e ottenuto dal latte delle vacche che pascolano nella Val Rendena. Il Grana Trentino poi è buonissimo e viene usato nelle zuppe locali.

: la specialità locale sono i formaggi di malga, famosi per le note erbacee e il loro gusto deciso. Il formaggio per eccellenza di Madonna di Campiglio è la Spressa Dop, dalla pasta semidura e ottenuto dal latte delle vacche che pascolano nella Val Rendena. Il Grana Trentino poi è buonissimo e viene usato nelle zuppe locali. Polenta : la più antica e richiesta è l’antichissima polenta gialla di Storo, viene ottenuta dall’omonima farina gialla ottenuta dalla macinazione a pietra. Le pannocchie arrivano dalla valle del Chiese e può essere accompagnato da diversi tipi di carne e formaggi.

: la più antica e richiesta è l’antichissima polenta gialla di Storo, viene ottenuta dall’omonima farina gialla ottenuta dalla macinazione a pietra. Le pannocchie arrivano dalla valle del Chiese e può essere accompagnato da diversi tipi di carne e formaggi. Ciuiga del Banale : è un salame tipico del trentino e il metodo di preparazione utilizzato risale alla metà del 1800. Sono usati cuore, testa e polmoni del suino abbinati alle rape rosse per la sua realizzazione.

: è un salame tipico del trentino e il metodo di preparazione utilizzato risale alla metà del 1800. Sono usati cuore, testa e polmoni del suino abbinati alle rape rosse per la sua realizzazione. Trote: nei laghi ad alta quota ci sono tanti pesci diversi, come le trote iridee e i salmerini. Generalmente però i piatti a base di pesce si consumano in estate. Il salmerino viene consumato soprattutto affumicato.

Canederli: sono gnocchi realizzati a base di pane, uova e latte, vengono poi insaporiti con prosciutto, formaggio e spack. Vengono servite con il burro fuso oppure con il brodo di cottura.