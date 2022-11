Cosa cambia con il Merge di Ethereum?

Le prospettive a lungo termine della criptovaluta Ethereum (ETH) potrebbero essere migliorate dal tanto atteso aggiornamento noto come Merge.

La propensione al rischio delle persone è cambiata in seguito alle aggressive politiche monetarie della Banca Centrale Europea e della Federal Reserve nel 2022, questo ha portato ad un calo di prezzo degli asset più speculativi disponibili, tra i quali figurano senza dubbio le criptovalute.

Anche Ethereum, la seconda criptovaluta per dimensioni di mercato, non è stata immune dalla debolezza del mercato generale. Nonostante ciò il recente aggiornamento Merge ha portato interessanti novità, come il cambio del meccanismo di consenso e l’aumento di scalabilità, che gli interessati ad ETH non dovrebbero sottovalutare.

Prima di scoprire come comprare Ethereum vi raccomandiamo dunque di proseguire con la lettura.

Cambio del meccanismo di consenso di Ethereum

Fino a poco tempo fa, Ethereum ha utilizzato un meccanismo di consenso di tipo Proof-of-Work (PoW). Per acquisire la capacità di confermare nuove transazioni sulla blockchain, era necessario che i cosiddetti miner consumassero enormi quantità di energia per far funzionare i computer e per risolvere difficili equazioni matematiche. Anche la criptovaluta di maggior valore al mondo, Bitcoin, utilizza un meccanismo di consenso PoW.

Negli anni, molti critici hanno spesso sottolineano l’elevato consumo energetico e la limitata scalabilità del meccanismo PoW. Con il Merge, gli sviluppatori hanno cambiato Ethereum per farlo funzionare con un meccanismo di consenso di tipo Proof-of-Stake (PoS) proprio per migliorarne le prestazioni.

Il meccanismo PoS si basa sullo staking ovvero nel blocco di ETH per contribuire alla sicurezza della rete ed alla convalida delle transazioni. Il tanto atteso completamento del passaggio a PoS, che ha richiesto circa sette anni di lavoro, è la prova di quanto sia stato difficile e rivoluzionario il cambiamento.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale, il consumo di energia di Ethereum diminuirà del 99,95%. Inoltre, il passaggio a PoS prepara la strada allo sharding, un aggiornamento che dividerà e disperderà il carico della rete tra sidechain, questo sarà implementato sulla rete Ethereum nel 2023.

Una critica che è stata rivolta al meccanismo di consenso PoS è la possibile centralizzazione della rete di Ethereum, poiché al momento circa il 40% di tutti gli ETH in staking sia attualmente detenuto da due sole organizzazioni: l’exchange Coinbase e la piattaforma decentralizzata per lo staking Lido DAO. Questo potrebbe causare problemi in futuro che sono in contrasto con la promessa fondamentale di decentralizzazione fatta dalla tecnologia blockchain. Ad esempio, Coinbase e Lido potrebbero in futuro esercitare un’influenza su Ethereum, modificando aspetti come l’approvazione delle transazioni ed i piani di governance.

Cosa dovrebbero considerare gli utenti dopo il Merge?

Ethereum è la blockchain con l’ambiente di sviluppo più solido tra quelle che utilizzano gli smart contract. Ora che Ethereum è entrato nella schiera dei network Proof-of-Stake, si pone in competizione con altri progetti che ne condividono le caratteristiche strutturali.

Cardano e Solana ad esempio sono due criptovalute note che utilizzano un meccanismo PoS. Entrambe hanno qualità uniche che i potenziali acquirenti potrebbero trovare allettanti. Il metodo di sviluppo utilizzato da Cardano è rinomato per essere basato sulla ricerca scientifica mentre Solana ha il potenziale per sconvolgere il settore dei pagamenti grazie alle sue capacità di elaborazione.