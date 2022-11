Giaele De Donà vuole abbandonare il GF Vip: “Situazione grave” la decisione inattesa

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, Giaele De Donà ha manifestato la volontà di abbandonare il programma. La ragazza ha avuto un confronto con suo padre durante il quale ha fatto delle scoperte inattese.

L’uomo, infatti, ha portato alla luce una difficile situazione familiare che riguarda suo suocero. Inoltre, anche suo marito Brad si sta comportando in maniera ambigua, pertanto, è molto probabile che la ragazza vada via per risolvere queste situazioni.

La preoccupazione di Giaele al GF Vip

Questo non è certamente un momento facile per Giaele De Donà all’interno della casa del GF Vip. Al di là delle discussioni e dei flirt di cui si è molto parlato in questo periodo, c’è una cosa ben più seria che sta turbando la ragazza. Ieri, infatti, la giovane ha appreso che il papà di suo marito vessa in gravi situazioni di salute. L’uomo ha 90 anni ed è malato, pertanto, potrebbe accadere l’impensabile da un momento all’altro.

Il padre della giovane ha informato la ragazza, la quale non ha potuto fare a meno di scoppiare in lacrime. Dopo la puntata, infatti, Giaele ha avuto un crollo ed ha manifestato la volontà di abbandonare il GF Vip. La giovane ha detto di sentire il bisogno di tornare dalla sua famiglia per capire esattamente quale sia la situazione reale. Suo padre, infatti, non ha potuto essere totalmente esplicito sulla faccenda.

La De Donà comunica una decisione

Ad ogni modo, i compagni d’avventura di Giaele De Donà hanno provato a far calmare la concorrente del GF Vip onde evitare che prendesse delle decisioni delle quali si sarebbe potuta pentire. La protagonista, allora, ha comunicato la sua decisone ed ha detto che all’indomani mattina si sarebbe subito recata in confessionale per avere aggiornamenti sulla situazione. Giaele, inoltre, ha ammesso di essere molto preoccupata anche per suo marito Brad.

La donna è consapevole di quanto il suo compagno di vita tenga alla sua famiglia. Per tale ragione, non potrebbe mai perdonarsi di non essergli stata accanto in un momento così complicato. La giovane non ha negato di sospettare anche che suo suocero possa morire da un momento all’altro. Al momento non sono ancora trapelate notizie in merito alle condizioni di salute del papà di Brad. Non resta che attendere per capire come evolverà la vicenda.