Pamela Prati torna sui social dopo l’eliminazione dal GF Vip: la prima tappa e stoccata sul cachet

Come il pubblico del GF Vip avrà avuto modo di vedere, ieri sera Pamela Prati è stata eliminata dal programma. La showgirl non è riuscita a superare la sfida contro Giaele De Donà e Attilio Romita.

Ad ogni modo, la donna non è apparsa così delusa dall’esito del televoto, in quanto stava cominciando a desiderare da tempo di tornare a casa e riabbracciare le persone a lei care. Una volta preso possesso del suo cellulare, infatti, la showgirl ha deciso di registrare la sua prima IG Stories. Scopriamo cosa ha fatto come prima cosa una volta uscita dal programma.

Pamela Prati lancia una stoccata sul cachet del GF Vip

L’uscita di Pamela Prati dal GF Vip era già stata preannunciata. In molti, infatti, credevano che stavolta sarebbe toccato a lei varcare la soglia della porta rossa per andare via. Ad ogni modo, la showgirl è sembrata piuttosto sollevata di essere stata eliminata. Attraverso il suo profilo Instagram infatti, l’ex gieffina ha condiviso il commento di una pagina di gossip che ha alluso ai motivi di cotanta felicità. Ebbene, stando a quanto emerso, Pamela sarebbe felice di non essere uscita, non per volontà sua diretta, in modo da poter prendere tutto il cachet pattuito con gli autori.

La donna ha condiviso questo commento ed ha aggiunto anche le faccine sorridenti. Questo, dunque, vuol dire che la showgirl condivide pienamente questo concetto. Successivamente, poi, la Prati è tornata con un video a salutare tutti i suoi fan che in questo periodo l’hanno supportata e sostenuta. Nel farlo, la donna ha mostrato anche quale sia stata la prima cosa fatta uscita dalla casa.

Ecco qual è stata la prima cosa fatta da Pamela una volta uscita

Attraverso le sue Instagram Stories, Pamela Prati ha mostrato a tutti i fan di essere in compagnia di suoi due amici storici, che le mancavano moltissimo. Tutti e tre hanno deciso di recarsi al MC Donald’s per festeggiare l’uscita dal reality show della concorrente. La Prati, infatti, ha ammesso che desiderava da tempo mangiare simili cibi, sta di fatto che nel video in questione sono inquadrate le patatine, una coca e un panino.

Nel video in questione, la showgirl ha voluto ringraziare tutti ancora una volta ed ha promesso che, molto presto, tornerà pienamente attiva sui suoi social. In queste ore, infatti, dovrebbe essere pubblicato un nuovo video volto a commentare probabilmente questa avventura appena conclusa.