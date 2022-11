Uomini e donne oggi, Riccardo confessa il suo amore a Ida, Alessandro va via

E’ appena terminata una nuova puntata di Uomini e donne ma i colpi di scena non sono mancati

A quanto pare i sentimenti tra i due protagonisti del trono over non si sono spenti e, nonostante la frequentazione con Alessandro Vicinanza, Ida Platano sembra provare qualcosa per il cavaliere tarantino.

Dal momento che a voce il pugliese non riesce in nessun modo a confessare ciò che prova per lei, la dama gli proporrà “un gioco”: scrivere su un foglietto di carta se è ancora innamorato di lei. Una richiesta che sorprenderà tutti. Fatto sta che il diretto interessato non si presterà a questo giochetto e si rifiuterà di acconsentire alla richiesta.

Riccardo confessa il proprio amore a Ida Platano

Ida e Riccardo si sono seduti ancora una volta al centro dello studio. Come sempre le stesse polemiche e quelle parole che Ida vuole sentirsi dire e che nemmeno oggi sono arrivate.

Riccardo spiega di provare qualcosa, qualcosa di importante dato che non ha ai detto a nessuna donna in vita sua di volerla sposare tranne che a lei.

Guarnieri si sente offeso e rifiutato su cose passate ma si è reso conto che quando vede la Platano insieme ad un uomo soffre interiormente. I botta e risposta vanno avanti per tutta la puntata, con Alessandro Vicinanza che guarda tutto e attende dietro le quinte.

Uomini e donne: Alessandro Vicinanza lascia il programma

Alla fine del discorso, Riccardo si è alzato dalla sedia senza però dire esplicitamente quel ti amo a Ida. Parole che seppur non dette si sono capite benissimo ma la Platano non ha accolto.

Intanto, Vicinanza non ha preso bene il comportamento della dama, ovvero è rimasto dispiaciuto per aver dedicato tanto tempo a Guarnieri e non a lui. Un atteggiamento che gli ha fatto perdere la pazienza tanto da voler lasciare il programma da solo.