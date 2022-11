Uomini e Donne spoiler puntata lunedì 14 novembre: Alessandro furioso, un ritorno inatteso

Lunedì 14 novembre comincerà una nuova settimana di messe in onda di Uomini e Donne. La puntata che verrà trasmessa sarà il continuo di quanto mostrato venerdì scorso. Ricordiamo che in tale occasione si è parlato quasi tutto il tempo della storia finita tra Ida e Riccardo.

Oggi, dunque, interverrà anche Alessandro. Il cavaliere era rimasto dietro le quinte per tutta la durata del confronto. Quando entrerà si rivelerà piuttosto deluso. Al trono classico, invece, ci sarà un ritorno inaspettato.

Alessandro sbotta contro Ida, poi fanno la pace a Uomini e Donne

La puntata di lunedì 14 novembre di Uomini e Donne comincerà con l’ingresso in studio di Alessandro Vicinanza. Il ragazzo ha avuto modo di apprendere di tutto il dibattito avvenuto tra Ida e Riccardo da dietro le quinte. Adesso, però, potrà finalmente dire cosa pensa. Il protagonista ammetterà di essere alquanto spazientito da tutta questa situazione, pertanto, vorrebbe andare via. Ida, però, lo tranquillizzerà e lo esorterà a rimanere.

Una volta appianate le divergenze, i due racconteranno di come hanno trascorso gli ultimi giorni. A quanto pare, tra loro le cose andranno sempre meglio, sta di fatto che ci sono stati anche dei baci nelle scorse esterne. In puntata i due si soffermeranno soprattutto di un’esterna fatta a Brescia un po’ di giorni fa durante la quale sono stati davvero molto bene e in sintonia. Successivamente, poi, si passerà ai più giovani.

Spoiler 14 novembre: cambi di rotta e ripensamenti al trono classico

Maria De Filippi chiamerà in studio i tronisti. Ad essere chiamate in causa saranno soprattutto le ragazze. Lavinia non sta vivendo un buon momento, sta di fatto che ha avuto delle pesanti divergenze con Alessio e con Alessio Campoli. Quest’ultimo aveva deciso di andare via in una precedente puntata. La tronista, però, ha deciso di andare a richiamarlo. Nella puntata del 14 novembre di Uomini e Donne, dunque, assisteremo a questo incontro

Cosa deciderà di fare però il ragazzo? Tornerà a corteggiare Lavinia o manterrà la sua posizione di smettere di continuare con la conoscenza. La ragazza, intanto, p uscita anche con il corteggiatore Francesco, rimasto un po’ in disparte negli ultimi giorni. Tra i due c’è stata un’esterna molto gradevole sta di fatto che si sono trovati bene. Federica, dal canto suo, avrà una fortissima discussione con Federico e si rischierà quasi la sua auto-eliminazione. Pe Gemma Galgani, invece, arriverà un nuovo cavaliere.