“Uno al Grande Fratello Vip si dichiara etero ma è stato con..” Deianera Marzano sgancia la bomba!

Poche ore fa la blogger napoletana Deianera Marzano ha pubblicato un post su Instagram che non è passato affatto inosservato ai suoi seguaci. Come suo solito ha sganciato un’altra bomba e questa volta su un concorrente del Grande Fratello Vip.

L’ex isolana ha affermato che in Casa c’è qualcuno che in realtà è gay ma che si dichiara etero. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Deianera Marzano sgancia la bomba su un concorrente

Stando alle parole di Deianera Marzano, sempre informatissima su gossip e pettegolezzi, nella casa del Grande Fratello Vip ci sarebbe un ragazzo che si proclamerebbe eterosessuale, ma in passato sarebbe stato con un noto imprenditore napoletano al quale avrebbe scroccato qualsiasi cosa.

“Uno che sta nella Casa si proclama etero è stato con un noto imprenditore napoletano organizzatore di serate anche capresi, in passato si è sempre presentato a cena con questo e in presenza di altri amici presentato quasi come il “fidanzato”, si è fatto comprare di tutto. Quindi andatela a “vendere” chi non vi conosce”.

Grande Fratello Vip: Chi è il ragazzo gay?

La Marzano si è limitata semplicemente a mostrare questo messaggio sul suo account Instagram, senza però svelare il nome o qualche indizio su chi avrebbe questa doppia identità. Di certo tali affermazioni non resteranno indifferenti nella casa, anche perchè in rete si è già scatenato il putiferio.

Una sorte di totonome sul presunto omosessuale, che come dice Deianera di finge addirittura di essere etero. Quello che di sicuro possiamo dire è che il mondo LGBT+ quest’anno è stato ampiamente rappresentato nel programma e dallo stesso Alfonso Signorini.

Il conduttore da più di quattro anni porta avanti le sue edizioni scegliendo anche personaggi con storie importanti alle spalle. Quest’anno abbiamo avuto modo di conoscere Giovanni Ciacci, Alberto De Pisis , Elenoire Ferruzzi (transessuale) e Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini (entrambe bisessuali). Insomma, un cast che possiamo dire sta facnendo molto parlare…