Riccardo Guarnieri, volta pagina dopo Ida: in dolcissima compagnia (FOTO)

Il cavaliere di Uomini e donne questa volta ha deciso: addio per sempre Ida Platano

Ieri pomeriggio nella lunga puntata di Uomini e donne abbiamo visto ancora una volta Riccardo Guarnieri piangere per Ida. Il cavaliere tarantino ha finalmente ammesso di essere ancora innamorato della ex e nonostante non lo abbia detto in maniera esplicita si è capito benissimo che avrebbe voluto riprovarci.

Ida, intanto è rimasta sulle sue spiegando che adesso è tutto troppo tardi. Nello stesso tempo ha fatto ingelosire Alessandro che si è detto offeso per quanto successo. Vicinanza si è sentito mancare di rispetto facendo notare a Ida che per un ora è rimasto dietro le quinte a guardare la trasmissione. Ma cosa è successo adesso? Scopriamolo insieme.

Ida Platano esce con Alessandro dal programma, Riccardo volta pagina

Ida Platano la scorsa settimana è uscita dallo studio con Alessandro e sembra che i due stiano vivendo a pieno la loro storia. La parrucchiera è stata avvistata a Salerno, dove il cavaliere vive.

Intanto, sembra che anche Riccardo abbia voltato pagina e si sia fatto una ragione. Il 40enne tarantino è uscito a cena con una dama e a confermarlo è stato lui stesso lanciando anche qualche indizio.

Uomini e donne: Riccardo Guarnieri si mostra con un’altra

Come già detto in precedenza, Riccardo Guarnieri nelle scorse ore ha postato un video su Instagram. Da quello che ha mostrato si capisce che è in pizzeria e in dolce compagnia. Infatti, il tarantino mette in evidenza due pizze ma dall’altro lato di vede una sagoma di una donna.

Un altro indizio che non è passato inosservato è il luogo. Riccardo si trova a Napoli, precisamente nella famosa pizzeria di Michele a Forcella. Qui le possibilità dunque restano due: o si è avvicinato di nuovo a Roberta o starà conoscendo un’altra dama. Al momento resta il mistero sul’identità. Una cosa però è certa: Riccardo ha voltato pagina!

Ovviamente, adesso per avere qualche notizia in più non ci resta altro che attendere nuove registrazioni o nuovi post da parte del diretto interessato.