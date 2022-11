Guendalina Tavassi affonda la Fiordelisi per le critiche al fratello Edoardo: “E’ meglio se stai zitta….”

Non ha perso troppo tempo Guendalina per rispondere ad Antonella Fiordelisi dopo le parole poco carine dette al fratello Edoardo

Ieri sera l’ex naufraga ha pubblicato nelle sue storie Instagram un video in cui Antonella Fiordelisi sparla di Edoardo Tavassi, e a quanto pare Guendalina non l’ha presa proprio bene.

Parole quella della gieffina nei confronti del chirurgo poco carine ch e l’hanno fatta andare su tutte le furie. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Antonella Fiordelisi critica Edoardo Tavassi

“Sì e poi c’è Edoardo Tavassi è simpaticissimo, quello che vuoi… però comunque vieni qua e dici ‘sto cercando moglie’, è un po’ esagerato. Spero scherzasse comunque.

Poi dice ‘mi piace quella, ma sta con quell’altro, po ci sta l’altra con l’altro’. Allora vuol dire che stai a pensare a quello”. Sono bastate queste poche affermazioni per far scatenare Guendalina Tavassi da casa.

L’influencer romana non ci ha pensato due volte nel rispondere a tono la collega salernitana. Infatti, non si è limitata solo a difendere il fratello ma con un messaggio ha praticamente affondato la Fiordalisi.

Guendalina Tavassi risponde alle critiche della gieffina

Guenda ha criticato il comportamento della gieffina che sta avendo con Edoardo Donnamaria, o meglio crede che lo sta prendendo in giro.

Ieri stavi con un altro fino a ieri, prendi in giro un povero ragazzo innamorato e ti fai consolare da un altro che avevi adocchiato e parli di mio fratello che è single e scherza sull’argomento? Fai più bella figura a stare zitta ma non ci riesci!”

ALFONSO REGALACI LO SCONTRO IN DIRETTA TRA GUENDALINA E ANTONELLA PICCHI DI SHARE ASSICURATI #gfvip pic.twitter.com/yIWK8wywiW — 𝙢 👹 vs uni (@itsmc17) November 11, 2022

Di sicuro la questione non finirà qui. Lunedì sera è molto probabile che Guenda possa dire direttamente in prima persona ad Antonella cosa pensa di lei, su invito di Alfonso. Insomma, per adesso la polemica è ancora aperta. Quel che è certo è che i fan del programma non vedono l’ora di rivedere Guenda in casa!