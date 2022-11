GFVip, caos nella notte: una concorrente sta male e lascia la Casa, scatta la censura

Chi ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip?

Dopo alcune ore di diretta i telespettatori da casa, sempre attenti ad ogni particolare, hanno notato una strana assenza in casa. Si tratta di quella di Patrizia Rossetti che non è apparsa nemmeno a cena seduta tra i compagni. Perchè?

Qualcuno ha rivelato che Patrizia nei giorni scorsi ha avuto la febbre ed è stata molto male. Un malore che l’ha costretta ad uscire fuori dal programma e a farsi visitare, ma la cosa strana è che nessuno sa come stia adesso.

Patrizia Rossetti sta male e lascia la casa

Wilma Goich ha spiegato agli altri inquilini della casa che Patrizia da giorni non si sentiva bene. Aveva febbre e proprio per questa ragione dal confessionale le hanno consigliato di farsi visitare da un medico in infermeria.

Ma da allora non si hanno più notizie, e come è stato notato dai telespettatori a casa la sua assenza c’è.!

Ovviamente mentre Wilma parlava dei problemi di salute della Rossetti è scattata come sempre la censura da parte della regia, che ha staccato l’inquadratura.

E’ molto probabile che dormire nel caravan le ha causato qualche sintomo influenzale. La temperatura ormai non è più la stessa di qualche settimana. Al momento siamo tutti in attesa di notizie con la speranza che Patrizia stia bene e si sia già ripresa.

Gioele De Donà vuole lasciare la casa

Intanto, nelle scorse ore anche un’altra concorrente ha minacciato di voler lasciare la casa. Si tratta di Giaele de Donà che ha avuto un crollo emotivo.

La giovane ha appreso che il papà del suo marito è in gravi situazioni di salute. L’uomo ha 90 anni ed è malato, pertanto, potrebbe accadere l’impensabile da un momento all’altro.

Ad informarla il padre stesso, la quale non ha potuto fare a meno di scoppiare in lacrime. Giaele di conseguenza ha avuto un crollo ed ha manifestato la volontà di abbandonare il GF Vip. Per ora sente il bisogno di stare accanto alla sua famiglia che è la cosa più importante. Al momento non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti sul caso.