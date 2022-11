Panico a Tale e quale show: Carlo Conti “sparito” prima della diretta, cosa è successo

Venerdì 11 novembre è andata in onda l’ultima e attesissima puntata di Tale e quale show. Come sempre al timone dello spettacolo Carlo Conti che ha fatto spaventare e non poco tutti a pochi instanti della diretta.

Il programma anche ieri ha ottenuto un successo clamoroso vedendo la vittoria dell’ex allievo di Amici, Antonino Spadaccino. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo al presentatore.

Alberto Matano lancia l’appello in diretta: Carlo Conti è sparito”!

Ad accorgersi della sua assenza è stato il collega Alberto Matano. Come ogni giorno, il conduttore e giornalista calabrese affronta tramite il suo programma La Vita in diretta gli argomenti più importanti del momento.

Attualità, cronaca, spettacolo, sociale ma come sempre la prima parte della puntata è stata dedicata ai fatti di cronaca. Nella seconda parte poi si è passati alla cronaca rosa e allo spettacolo.

E proprio parlando di spettacolo non ha potuto fare a meno di dedicare un servizio al collega Carlo Conti che venerdì sera è andato in onda con il suo Tale e quale show.

Tale e quale show, ennesimo successo per il conduttore toscano

Alberto Matano si è collegato con gli Studi Fabrizio Frizzi della Rai, ovvero gli Studi dove viene trasmesso Tale e quale show. Carlo Conti, però, non si è presentato al collegamento. Matano ha, infatti, parlato con l’inviata Rosanna Cacio, che ha rivelato di essere preoccupata perché non riusciva a trovare il collega.

Il conduttore toscano si è preoccupato ma all’improvviso dietro le sue spalle è apparso Conti, facendogli una grandissima sorpresa. “Cacio come va là in sala prove?” ha chiesto il conduttore, dopo essersi accomodato su una sedia.

“Guarda che hai una grande responsabilità! Cioè ti voglio dire che tu stai facendo ciò che fa ogni venerdì Carlo Conti, quindi renditi conto!” ha dichiarato Matano. Insomma, alla fine ne è nato un siparietto molto simpatico tra i due che ha divertito tantissimo il pubblico a casa. Anche l’ultima puntata di Tale e quale show è stato un vero successone.

Come sempre il programma è stato seguito da milioni di telespettatori facendo il boom di ascolti. Questa edizione è stata vinta come già detto in precedenza da Antonino Spadaccino che ha dimostrato di avere delle grandi potenzialità sia a livello di voce ma anche nelle trasformazioni.