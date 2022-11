Oroscopo 14 novembre 2022: Vergine confusi, Pesci in balia delle emozioni

Secondo l’oroscopo del 14 novembre, i nati sotto il segno dell’Acquario devono essere meno puntigliosi. I Leone, invece, possono ricevere delle belle soddisfazioni

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata piena di impegni e faccende da sbrigare quella odierna. Se siete in attesa di un cambiamento, forse è il caso di smetterla di aspettare, ma di cominciare a darvi da fare per ottenere ciò che volete.

Toro. In amore siete un po’ volubili. In questo periodo in particolare potreste cambiare idea in maniera piuttosto repentina. Attenti a non prendere decisioni dalle quali è impossibile tornare indietro.

Gemelli. L’oroscopo del 14 novembre vi invita ad essere più svegli. Cercate di non aspettare che siano gli altri a fare il primo passo, ma agite voi per primi. In ambito sentimentale è tempo di fare un po’ di chiarezza.

Cancro. Le stelle vi invitano ad essere cauti e pazienti. Spesso siete suscettibili e questo non è assolutamente il momento di incappare in questo difetto caratteriale. Dal punto di vista sentimentale siete favoriti.

Leone. Ci sono delle soddisfazioni in arrivo per voi, soprattutto dal punto di vista professionale. Se vi siete impegnati e avete lottato tanto allo scopo di ottenere i risultati che vi siete prefissati, adeso potrete raccogliere i frutti.

Vergine. State attraversando un momento un po’ turbolento che potrebbe portarvi a vivere delle emozioni contrastanti. Cercate di mettere da parte l’orgoglio e di aprirvi un po’ di più con le persone a cui tenete realmente.

Previsioni 14 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono delle faccende in sospeso che andrebbero risolte a inizio settimana. Se avete preso un impegno, cercate di non venir meno altrimenti gli altri finiranno per credere che la vostra parola non sia degna di essere rispettata.

Scorpione. In amore ci sono delle belle novità in arrivo. Cercate di allargare i vostri orizzonti e di concentrarvi un po’ di più su quelli che sono i vostri desideri. Buon momento anche per la sfera professionale.

Sagittario. L’oroscopo del giorno 14 novembre vi invita ad iniziare questa settimana con maggiore ottimismo. Cercate di essere un po’ più determinati e lottate per ottenere i vostri scopi, senza lasciare che siano gli altri ad agire prima di voi.

Capricorno. Se ci tenete davvero ad un rapporto, allora dovete lottare per non perderlo. Dal punto di vista professionale è importante non perdere di vista alcuni obiettivi. Cercate di mantenere un profilo basso.

Acquario. Giornata piuttosto impegnativa su più fronti. I nati sotto questo segno devono imparare a mettere da parte l’orgoglio. Se non volete incappare in qualche inutile discussione, meglio non essere troppo puntigliosi.

Pesci. Le emozioni potrebbero giocarvi qualche brutto scherzo in questo momento. Siete un po’ indecisi sul da farsi, specie per quanto riguarda il vostro futuro lavorativo, meglio non prendere decisioni troppo frettolose.