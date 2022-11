GF Vip, staff di Antonella Fiordelisi replica a Francesco Monte: il sospetto passo indietro

In questi giorni, Francesco Monte è intervenuto a seguito di alcune dichiarazioni fatte da Antonella Fiordelisi nella casa del GF Vip in cui aveva lasciato intendere che tra loro ci fosse stato un flirt. Simili insinuazioni non sono piaciute all’ex tronista di Uomini e Donne, al punto da rilasciare un’intervista fiume.

I telespettatori del GF Vip, dunque, hanno preso questa informazione come l’ennesima figuraccia fatta da Antonella nell’ultimo periodo. Lo staff della ragazza, allora, ha deciso di fare un chiarimento mediante l’account Instagram della giovane.

I gossip su Antonella Fiordelisi e Francesco Monte

Qualche puntata fa del GF Vip, Antonella Fiordelisi aveva rilasciato delle dichiarazioni in merito ad un ipotetico flirt con Francesco Monte. Il ragazzo ha immediatamente replicato asserendo di non aver mai avuto nessun tipo di interesse per la giovane. Inoltre, ha affermato che tra loro non ci sia stato mai nessun tipo di contatto. A riprova di tutto ciò, Francesco ha anche dichiarato di essere in possesso dei messaggi volti a dimostrare le sue affermazioni.

Antonella, dunque, ha fatto una pessima figura agli occhi di tutti i telespettatori, i quali hanno cominciato a cambiare idea sulla ragazza. Ricordiamo, infatti, che inizialmente la giovane aveva molti consensi. Nell’ultimo periodo, invece, sta perdendo l’appoggio del pubblico a causa dei suoi comportamenti. Ebbene, allo scopo di arginare la situazione, lo staff della Fiordelisi ha deciso di difendere la giovane mediante un post.

GF Vip: lo strano comportamento dello staff di Antonella

Nello specifico, chi gestisce l’account di Antonella Fiordelini mentre lei è al GF Vip, ha accusato Francesco Monte di aver travisato. Secondo quanto espresso dallo staff, infatti, la loro assistita si sarebbe semplicemente limitata a dire che tra lei e l’ex tronista di Uomini e Donne ci sia stato un semplice scambio di occhiate e nulla di più. Questo, dunque, non implica affatto la nascita di un flirt.

Tale inaspettato dietrofront, però, non ha fatto altro che acuire ancor di più i sospetti di tutti coloro i quali non stanno vedendo di buon occhio la Fiordelisi. Molto probabilmente, i collaboratori dell’influencer si sono resi conto della pessima figura che stesse facendo la giovane, specie a seguito della bomba esplosa su Francesco Totti, e avrebbe deciso di fare un passo indietro negando il flirt. Ma come reagirà la diretta interessata a tutto questo?