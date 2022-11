Focolaio Covid nella casa del GFVip: televoto annullato, cosa succede adesso?

È scoppiato un vero e proprio focolaio Covid nella Casa del Grande Fratello Vip. Quello che si pensava essere solo un’ipotesi invece si è rivelata una certezza. Ma andiamo a vedere cosa è successo è soprattutto come si comporterà il programma adesso.

Grande Fratello vip: scoppia un focolaio Covid in casa

Nelle scorse ore Patrizia Rossetti come in molti sanno ha dovuto lasciare la casa per via di problemi seri di salute. La concorrente è stata visitata in infermeria e dopo alcune la situazione è diventata allarmante in quanto molti non l’hanno vista rientrare.

A distanza di qualche ore lo stesso GFVip ha rilasciato un comunicato ufficiale dove spiegava che il momento Patrizia non rientrava in casa. Ora, tutto è cambiato perchè la conduttrice, insieme ad altri tre gieffini è risultata positiva al Covid 19.

A rendere nota e ufficiale la notizia come sempre la stessa produzione con un altro comunicato. Trova così spiegazione l’uscita dal gioco di Patrizia Rossetti seguita poi da Luca Onestini, Attilio Romita e Charlie Gnocchi.

Agli più attenti dei telespettatori tali assenze non sono passate inosservate e si è capito che ognuno di loro piano piano si è allontanato per fare il tampone.

Cosa succederà adesso nella casa?

Ma cosa succederà adesso? Il Grande Fratello Vip insieme ad Alfonso Signorini al momento ha fatto sapere che continuerà a monitorare la situazione Covid in questi giorni in casa. Ma non solo, di conseguenza annullerà il telvoto in atto, che vedeva tra i nominati Charlie Gnocchi, Wilma Goich, George Ciupilan e Patrizia Rossetti. Infine la trasmissione ha invitato i ‘vipponi’ a denunciare rapidamente l’eventuale manifestare di sintomi o malesseri nelle prossime ore.

Da quando è arrivato il Covid questa è la prima volta che scoppia un focolaio dentro la casa, e da quanto è circolato in rete Patrizia è stata pure abbastanza male. L’unica cosa che al momento possiamo augurarci è che la situazione non peggiori.