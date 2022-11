Daniele Dal Moro a rischio squalifica, l’ex tronista l’ha fatta grossa!

Sembra proprio che nella casa del Grande Fratello Vip non ci sia pace. Ieri grande ansia e preoccupazione da parte dei fans, per il focolaio che si è creato all’interno del Casa. Sono infatti risultato positivi al Covid quattro concorrenti. Al momento è tutto sotto controllo non non è da escludere che possono esserci altri contagiati.

Sempre nella giornata di ieri, grande attenzione anche su Daniele Dal Moro. Il giovane ed ex tronista di Uomini e donne è finito nell’occhio del ciclone per via di alcuni atteggiamenti poco consoni al regolamento.

C’è da precisare che per Daniele Dal Moro si tratta della sau seconda partecipazione al Grande Fratello Vip. Di conseguenza, il giovane alcune cose dovrebbe saperle perfettamente eppure è caduto in un errore gravissimo.

Daniele Dal Moro a rischio eliminazione

Quello che ha fatto non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori che durante la diretta pomeridiana hanno notato un dettaglio.

Daniele ha infranto il regolamento imposto dagli autori. Cosa ha combinato? Ha fumato una sigaretta in camera da letto, cosa assolutamente vietata. I Vipponi infatti hanno l’obbligo di fumare solo ed esclusivamente in giardino.

Daniele tuttavia si è immediatamente resto conto della gaffe, e a quel punto ha cercato di fare finta di nulla. L’accaduto, però, non è però sfuggito agli occhi attenti del web, e in molti si stanno già chiedendo se lunedì sera verranno presi provvedimenti nei suoi confronti.

Grande Fratello Vip: pubblico indignato per il comportamento del gieffino

Sempre nel corso della giornata di ieri, Daniele Dal Moro si è reso protagonista di un altro fatto davvero gravissimo, che sta indignando il web. Nel corso di una conversazione con Oriana ha utilizzato parole davvero offensive e poco carine nei confronti di lei e di altri concorrenti.

“Prendo te e Antonino e vi lancio fuori dalla casa insieme così, tanto pesate 40kg di merda e tutto insieme” DANIELE TI PREGOOOO ☠️#gfvippic.twitter.com/EVrPhU9UR6 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 12, 2022

Nel dettaglio nei confronti dell’influencer venezuelana è apparso aggressivo tanto che ad un certo punto si è alzato ed è scappato via. Queste infatti le sue parole: prendo te ed Antonino e vi lancio fuori insieme tanto pesate in tutto 40 kili di merda.” Un atteggiamento che ha scatenato il web. In molti da casa davvero non comprendono questi scatti di ira dell’ex tronista, e sono stati in tanti a chiedersi se abbia bisogno davvero di un aiuto.