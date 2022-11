Maria De Filippi caccia fuori Tina Cipollari a Tu si Que Vales e le urla “Vergogna”

Un siparietto quello tra Tina Cipollari e Maria De Filippi che non ha convinto molto il pubblico a casa. L’attesa dell’opinionista nel programma Tu si Que Vales era atteso da diverse settimane e solo durante la puntata di ieri si è capito il vero motivo.

L’ingresso dell’opinionista di Uomini e donne a Tu si que vales crea polemiche

Tina Cipollari doveva entrare già nelle precedenti registrazioni ma qualcosa ha stravolto i paini della produzione. Di conseguenza, dopo aver atteso per ore il suo ingresso in studio, e soprattutto dopo aver capito che non sarebbe entrare, è andata su tutte le furie con la produzione di Maria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tù Sì Que Vales (@tusiquevales_it)

Insomma, Tina non ha fatto ingresso a Tu si que vales, come era stato previsto. Nulla di grave tanto che ieri sera abbiamo avuto modo di vederla. La vamp di frusinate di è presentata come sempre con un abito vistoso ed elegante. Alcuni suoi atteggiamenti però non hanno convinto e hanno subito suscitato polemiche tra i fan. Cosa è successo?

Tina Cipollari “era tutto già deciso”

Come era prevedibile, l’ospitata di Tina Cipollari è stata messa in agenda per far sì che l’opinionista di Uomini e Donne pubblicizzasse il suo nuovo libro, ‘Piume di Struzzo’. A colpire è stato il modo originale in cui è stata presentata. Maria De Filippi si è trovata costretta a cacciarla via dallo studio, ovviamente il tutto si è svolto in maniera simpatica e divertente.

La vamp, non appena è entrata nello studio di Tu si Que Vales ha iniziato a dire molte bugie, spiegando di aver preparato un numero strepitoso, un’esibizione aerea con un team canadese. “Sei mesi di preparazione, ore e ore di allenamento,. Il team però si è rifiutato di esibirsi perché lo avete fatto aspettare troppo” ha ammesso.

Maria poi l’ha chiamata ricordandole di parlare del libro. “Ah sì, il libro, ho scritto un libro, si chiama Piume di Struzzo, Sabrina compralo che è bellissimo”, si è affrettata a dirle prendendo il libro tra le mani e mostrandolo alle telecamere.

Ovviamente tutta questa gag, che Maria ha voluto far credere fosse spontanea era già scritta da copione. Pere questo motivo il popolo web, non sembra aver apprezzato, forse in molti si aspettavano qualcosa di diverso…