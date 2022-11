Cecilia Rodriguez è in dolce attesa? Lo scatto non mente! (FOTO)

E’ da tempo che circola voce sulla presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez. In queste ore uno scatto postato da Amedeo Venza, ex partecipante di Uomini e donne e noto blogger, confermerebbe che la gravidanza c’è!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sposi

Solo pochi giorni da è stato ufficializzato la notizia del matrimonio tra Ignazio e Cecilia. L’evento che ancora non si sa quando ci sarà ha fatto gioire i numerosi fan della coppia.

Con il video della proposta di matrimonio, infatti, sono stati messi a tacere una volta per tutte i pettegolezzi e le voci di crisi che, ad intermittenza, hanno caratterizzato i gossip sul loro conto. Secondo alcune indiscrezioni a non aver preso bene il futuro evento è stato il padre di Ignazio.

Francesco Moser in una intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna ha detto la sua sulle prossime nozze: “Mi hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio. Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare. Ormai sono fidanzati da anni, mica lo possono restare tutta la vita!”.

Insomma, parole non proprio felicissime che lascerebbero pensare a qualche piccolo screzio tra nuora e suocero. Qualcun altro, invece, ha pensato che il signor Moser, non sia tanto felice perchè Cecu è in attesa e magari Francesco aspettava che prima si sposassero. Vero è però che fin dall’inizio, l’ex campione di ciclismo è sempre stato riservato sulla sua vita privata e su quella di suo figlio.

Cecilia Rodriguez è davvero incinta?

E’ da tempo che si parla di una presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez. E’ anche vero che fino a questo momento la sorella di Belen ha sempre smentito il pettegolezzo senza nascondere però il fatto di voler formare una famiglia e al più presto.

In una delle sue ultime intervista aveva lasciato intendere che lei ed Ignazio ci avrebbero provato nei mesi successi e oggi spunta uno scatto che dimostrerebbe che la gravidanza c’è!

Una foto pubblicata da Amedeo Venza, che possiamo dire non lascerebbe dubbi. Sotto il cappotto della modella come ben potete vedere cerchiato spunta un bel pancino sospetto. Avrà davvero lo stesso problema della Valli con il lattosio?