Nuovi casi Covid nella Casa del GFVip: il programma a rischio sospensione!

Sta accadendo davvero di tutto nella Casa de Grande Fratello Vip. Quella di ieri sabato 12 novembre è stata una giornata molto particolare per via di un focolaio Covid . Tutto sembra partito da Patrizia Rossetti che ha accusato già qualche malore nel giorno precedente. La conduttrice televisiva ha avuto febbre tanto che la produzione è dovuta intervenire chiaamndo i medici.

Patrizia è uscita dalla casa per ore e dopo di lei tutti gli inquilini si sono allontanati per fare un tampone. Tra questi sono usciti altri positivi e a fine giornata il numero è salito a quattro. A quanto pare però le buone notizie non sembrano arrivare, nelle ultime ore la situazione pare sia peggiorata.

Nuovi casi Covid nella Casa: la situazione si complica

Purtroppo nella Casa del Grande Fratello Vip la situazione sembra complicarsi. Dopo l’isolamento di 4 concorrenti risultati positivi al virus, questa mattina altri concorrenti stanno avvertendo sintomi.

È pur vero che in situazioni simili la suggestione e l’ansia giocano brutti scherzi ma dato quello che è successo ore prima, anche la redazione non ha escluso la possibilità positività di altri.

Infatti, questi malesseri tra i concorrenti hanno costretto la regia a spegnere i microfoni e a censurare. Il tutto per tutelare i ragazzi in casa ma anche per evitare ulteriori allarmismi.

È vero, l’emergenza Covid non è più ai livelli degli anni passati ma dato che la televisione, come si è più volte detto per il caso Bellavia, deve lanciare messaggi, è giusto che li lanci in maniera corretta.

Anche Wilma, Antonino, Giaele e Alberto con sintomi: il GFVip a rischio sospensione

Questa mattina, Wilma ha avvertito dolori alle ossa, Giaele era bollente, Antonino non sentiva i sapori e starnutiva, Alberto non sentiva gli odori, Nikita si sentiva influenzata, Oriana aveva mal di gola. Insomma, una situazione allarmante che ha messo in serie difficoltà la redazione e lo stesso Alfonso Signorini. Infatti, è molto probabile che la puntata di lunedì non venga trasmessa e di conseguenza salterebbe per tutta la settimana, in modo da dare la possibilità a tutti di riprendersi. Cosa succederà?