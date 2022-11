Ballando con le stelle, Milly Carlucci una furia: squalifica immediata per lui!

La notizia è di pochi istanti fa, anche se nell’aria era in circolazione da ore. Si tratta di una squalifica immediata per un noto comico molto amato dal pubblico italiano. Enrico Montesano è stato squalificato da Ballando con le stelle per via della maglietta ’ della Decima Mas indossata durante le prove. A riportare la nota ufficiale l’Ansa.

Enrico Montesano squalificato da Ballando con le stelle

Montesano è stato squalificato da Ballando con le Stelle. Come riferisce l’Ansa, la Rai ha usato davvero un pugno duro nei confronti dell’attore comico che si è presenato alle prove con una maglietta con i simboli della Decima Mas.

I vertici di viale Mazzini hanno definito inaccettabile ed indiscutibile quanto successo e, immediato è stato il provvedimento. In tutto ciò la Rete ha anche chiesto scusa ai telespettatori a casa che ovviamente si sono indignati dopo quanto visto.

Questa la nota ufficiale pubblicata dall’Ansa

“Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico vesta una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia. Chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento; è decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera Ballando con le stelle”.

Arrivano le scuse di Montesano

Dopo la nota Rai e la squalifica immediata di Enrico Montesano sono arrivate in contemporanea anche le scuse dell’attore. Enrico si è detto dispiaciuto per quanto accaduto, chiedendo scusa a tutti.

L’ex partecipante di ballando si è giustificato dicendo che è un collezionista di magliette e di certo non voleva mandare nessun messaggio politico e tanto meno condivide il pensiero di quello che significano. Insomma, per Milly Carlucci, dopo il caso di Iva Zanicchi ecco l’ennesimo colpo!