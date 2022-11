Enrico Montesano replica dopo la squalifica da Ballando con le stelle: la verità sulla maglia fascista

Come tutti i telespettatori di Ballando con le stelle avranno avuto modo di apprendere, Enrico Montesano è stato squalificato dalla trasmissione di Milly Carlucci dopo aver sfoggiato in sala prove una maglia legata al fascismo.

La reazione dei vertici Rai è stata immediata, sta di fatto che si è disposto immediatamente per la sua squalifica. A distanza di qualche ore dall’increscioso avvenimento, Montesano ha replicato attraverso un commento sui social.

Le parole di Enrico Montesano dopo la squalifica da Ballando con le stelle

Enrico Montesano ha deciso di rompere il silenzio dopo la diffusione della notizia inerente la sua squalifica da Ballando con le stelle. L’attore ha sfoggiato in sala prove un maglia della Decima Mas. Questo ha generato molto sgomento nei vertici Rai, al punto da prendere immediatamente dei provvedimenti alquanto ferrei. Per il concorrente non c’è stato scampo, in quanto è stato estromesso dalla competizione di ballo del talent show.

Ebbene, dopo un po’ di tempo, Enrico ha voluto commentare l’episodio. A tal proposito, ha esordito scusandosi con tutti coloro i quali si sono sentiti offesi e adirati per il suo gesto. Malgrado questo, però, Montesano ci ha tenuto a precisare che, dietro la scelta di indossare quella maglia, non ci fosse alcun tentativo di inneggiare al fascismo o mandare messaggi politici di alcun genere. Lui è un collezionista di maglie, sta di fatto che ne possiede alcune anche dell’Urss, ma non per questo ne condivide il pensiero. (Continua dopo la foto)

L’inevitabile paragone con Mediaset e il GF Vip

Ad ogni modo, nonostante le sue intenzioni non fossero cattive, secondo la sua versione dei fatti, Enrico Montesano si è comunque voluto scusare con tutto il pubblico Rai e, nello specifico, di Ballando con le stelle. La sua è stata piuttosto una leggerezza che, tuttavia, è stata punita nel modo più rigido possibile. Adesso, però, il pubblico non può fare a meno di porsi una domanda.

Alcuni giorni fa, sulla rete opposta alla Rai, Mediaset, c’è stato un episodio analogo che ha riguardato Micol Incorvaia. La ragazza, mentre si stava preparando per la serata, ha cantato “Faccetta Nera”, tipica canzone legata al regime. Per il momento, però, lo staff del programma non ha provveduto ad emanare nessun tipo di provvedimento nei suoi confronti. Non resta che attendere per vedere se, anche alla luce di quanto accaduto in Rai, le cose cambieranno.