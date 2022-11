Rissa in Rai: botte e aggressioni tra collaboratori, interviene la polizia

In queste ore è stata diramata una notizia davvero incresciosa che riguarda una rissa scattata in Rai due giorni fa. A dare l’annuncio è stato Roberto D’Agostino sulla sua rubrica Dagospia in cui ha svelato alcuni dettagli.

Nello specifico, pare che all’alba della giornata di venerdì scorso sia scoppiato il panico tra alcuni collaboratori della nota azienda della televisione. Il tutto si è consumato nella sede di Milano in Corso Sempione. Ma vediamo cosa è accaduto.

I dettagli della rissa scoppiata in Rai

Sta facendo il giro del web una notizia davvero incresciosa che riguarda una rissa scoppiata dietro le quinte della Rai nella giornata di venerdì. Stando alla ricostruzione dei fatti fornita dal giornalista Roberto D’Agostino, i protagonisti di questo avvenimento pare fossero degli addetti alle pulizie. Tra loro si sarebbe venuto a creare un astio così forte, al punto che una banale lite è poi sfociata in una rissa bella e buona.

Secondo quanto emerso, sembrerebbe che la situazione sia stata davvero molto pesante. I protagonisti dello scontro se le sarebbero date di santa ragione. Ad un certo punto, poi, considerando che la situazione stesse sfuggendo di mano e non riuscendo a placare la situazione, alcuni addetti ai lavori hanno chiamato la polizia. Così, dunque, è cominciata la mattinata lavorativa di venerdì scorso.

Quali saranno le conseguenze per gli artefici della rissa?

La notizia inerente la rissa scoppiata in Rai il giorno 11 novembre, però, è stata diffusa solamente in queste ore. Al momento dell’accaduto, infatti, tutti i collaboratori e le persone che lavorano per l’azienda sono state alquanto reticenti e caute affinché non venisse a galla l’increscioso episodio. Ad ogni modo, tenere nascosta una cosa così estrema è stato impossibile per i vertici della sede Rai di Milano.

Ad ogni modo, al momento non si sa se le persone coinvolte dalla rissa siano state allontanate dall’emittente o se siano state reintegrate. Inoltre, non si sa neppure se, al momento dello scontro, fosse presente qualche conduttore o volto noto della rete di Stato. Questo non è sicuramente un periodo semplice per l’azienda che, proprio in queste ore, si è trovata ad affrontare anche un altro increscioso caso, ovvero, quello della squalifica di Enrico Montesano da Ballando con le stelle a causa della maglia fascista indossata in sala prove.