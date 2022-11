Scatta il bacio tra Edoardo e Micol al GF Vip: lui dopo fa una confessione (VIDEO)

Giornate molto dinamiche nella casa del GF Vip. Mentre alcuni concorrenti sono stati costretti ad abbandonare momentaneamente il programma a causa del covid, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono scambiati un bacio.

I due stanno legando molto in questo periodo, al punto da trascorrere parecchio tempo insieme anche lontano dagli altri compagni d’avventura. Ebbene, proprio durante uno di questi momenti, è accaduto un episodio che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Il bacio tra Micol ed Edoardo al GF Vip

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono scambiati un bacio nella casa del GF Vip. I due si trovavano appartati in un angolino nella casa quando, improvvisamente, il fratello di Guendalina ha voluto un po’ testare l’interesse della coinquilina. A tal proposito, le ha detto che sarebbe dovuta rimanere immobile. A quel punto, si è avvicinato a lei e le ha dato un bacio sulle labbra.

Micol non si è scostata ed è apparsa anche piuttosto divertita e compiaciuta dal comportamento del suo compagno d’avventura. Questo, chiaramente, ha acceso in Edoardo le speranze che tra loro possa nascere qualcosa, ma non solo il lui. Anche molti telespettatori hanno cominciato a voltare con la fantasia immaginando che tra loro potesse nascere un flirt. Ad ogni modo, dopo questo avvenimento, il ragazzo si è sfogato con alcuni compagni d’avventura. (Continua dopo il video)

Lo sfogo di Tavassi dopo aver baciato Micol

In particolar modo, dopo il bacio con Micol, Edoardo si è aperto con Daniele Dal Moro ed ha fatto delle considerazioni in merito a quanto appena accaduto. Nello specifico, il giovane ha detto di essere rimasto piacevolmente colpito dal fatto che la giovane non si sia spostata dinanzi il suo bacio. Questo, dunque, vuol dire che un minimo di attrazione la prova. Successivamente, poi, ha ammesso che di Micol potrebbe anche innamorarsi.

Rispetto ad una Oriana, infatti, con l’Incorvaia ha molte più cose in comune. Per tale motivo, è decisamente più probabile che possa perdere la testa per lei che per la Marzoli. Inoltre, Edoardo ha svelato anche quali sono le caratteristiche che desidera trovare in una donna. Nello specifico, vuole una persona che sappia sorprenderlo e che sia un po’ imprevedibile. Inoltre, non deve mancare la sfera passionale, sta di fatto che a letto la sua donna non deve avere freni.