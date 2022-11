Elenoire Ferruzzi sporge denuncia: gli hater esagerano e lei va alla Polizia, cosa è successo

In queste ore, Elenoire Ferruzzi ha informato tutti gli utenti dei suoi social di stare molto attenti con i commenti, le minacce e gli insulti in quanto ha provveduto a sporgere denuncia. Nell’ultimo periodo, precisamente da quando è stata eliminata dal GF Vip, la protagonista è stata presa di mira sui social.

In molti si sono scagliati contro di lei informandola di essere stata un pessimo esempio per tutta la comunità LGBT. Dinanzi l’ennesimo insulto, però, l’influencer ha deciso di reagire. Ecco cosa è successo.

Ecco perché Elenoire ha sporto denuncia

Da quando è stata eliminata dalla casa del GF Vip, Elenoire Ferruzzi è stata subissata di insulti soprattutto attraverso i suoi profili social. In queste ore, l’influencer ha pubblicato una foto su Instagram che ritrae un’attrice di film per adulti che adesso non c’è più che le somiglia tantissimo. In molti, infatti, l’hanno scambiata per Elenoire ed hanno cominciato ad insultarla.

All’ennesimo attacco, Elenoire Ferruzzi ha commentato dicendo di essere andata alla polizia a sporgere denuncia. In particolar modo, l’ex gieffina ha detto di essere stanca di essere minacciata. Ricordiamo che questa situazione ha provocato anche un malore a sua madre, la quale è finita in ospedale. Per fortuna adesso è stata dimessa. La stessa Elenoire ha chiarito che la donna sia stata ricoverata un solo giorno, pertanto, adesso sta decisamente meglio. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire ferruzzi (@elenoire_ferruzzi)

La Ferruzzi risponde ad alcune critiche

Ad ogni modo, Elenoire Ferruzzi ci ha tenuto a mettere in guardia tutti gli hater esortandoli ad abbassare i toni in quanto presto riceveranno la notifica della denuncia da lei sporta. La protagonista ha chiesto anche i danni per tutto quello che sta subendo da quando è uscita dalla casa del GF Vip. Inoltre, la Ferruzzi ci ha anche tenuto a precisare di essere molto felice per l’aspetto che ha adesso.

In molti, infatti, danno la colpa ai chirurghi asserendo che abbiano sbagliato a farle tutti quegli interventi rendendola un “mostro”. Ebbene, Elenoire ha precisato, ancora una volta, che questo è esattamente l’aspetto che desiderava avere. Lei è sempre stata per gli eccessi, ha sempre amato osare e continuerà sicuramente a farlo. Tutti gli altri, invece, non devono fare altro che restare nella loro mediocrità con le loro paure e le inibizioni.