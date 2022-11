Covid al GFVip, Antonino sta male, Giaele ha febbre: cosa succederà questa sera?

Un vero e proprio focolaio è scoppiato nella casa del Grande Fratello Vip. c’è da dire che da quanto è arrivata la pandemia nel nostro Paese è la prima volta che accade in un reality, anche perchè i concorrenti vengono sempre tamponati prima dell’ingresso.

Tutto è partito venerdì sera quando Patrizia Rossetti è improvvisamente scomparsa dalla casa per farsi visitare. La gieffina ha spiegato agli autori di stare male e di volersi fare visitare da un medico.

Dopo vari accertamenti e tamponi è risultata positiva e a seguito altri tre concorrenti. Nelle ultime ore anche Antonino e Giaele hanno accusato malanni e proprio in questi istanti i due hanno fatto sapere di non sentirsi affatto bene. C’è da dire, infine che anche Pamela Parati è risultata positiva mettendo a rischio anche Alfonso Signorini, dopo il bacio di giovedì.

Antonino Spinalbese e Giaele stanno male

Qualche ora fa, anche Antonino Spinalbese e Giaele De Donà hanno lamentato di stare male. Entrambi, tuttavia, risultano essere ancora nella Casa. È probabile, quindi, che siano già risultati negativi ai tamponi ai quali il reality sta sottoponendo i concorrenti.

L’ex fidanzato di Belen ha chiesto aiuto agli autori, cercando loro un farmaco per il mal di testa. Ora, sembra stia meglio ma oltre a lui anche Giaele non è stata bene. A renderlo noto Edoardo Tavassi che

A evidenziarlo è stato Edoardo Tavassi che, dopo averle toccato la fronte mentre la concorrente era a letto, ha detto di averla trovata bollente. Un malessere momentaneo dato che dopo qualche ora si è subito sentita meglio.

“ho mal di testa, vado a chiedere un farmaco”

Grande Fratello Vip: anche Alfonso Signorini a rischio

Intanto, c’è anche molta preoccupazione per Alfonso Signorini. Ieri sera a risultare positiva è stata anche Pamela Prati. L’ex concorrente de Grande Fratello Vip, uscita di Casa giovedì sera ha baciato in bocca Alfonso e Marco Bellavia. Per adesso, però, nessuno dei due è risultato positivo