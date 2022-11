Il Paradiso delle signore spoiler 16 novembre 2022: Clara nei guai, Salvo ed Elvira vicini

Nella puntata del 16 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Clara si troverà ad affrontare un momento piuttosto complicato. La giovane verrà scoperta da Irene e la cosa porterà a delle conseguenze inaspettate.

Per quanto riguarda Salvatore ed Elvira, invece, tra i due si verrà a creare un’intesa sempre più forte. In merito a Flora, la donna comincerà a mostrare dei forti sensi di colpa nei riguardi di Maria. Umberto, però, le darà un consiglio.

Clara viene scoperta al Paradiso delle signore, nuovi guai in vista?

Gli spoiler della puntata del 16 novembre del Paradiso delle signore rivelano che Adelaide compirà un gesto d’amore nei confronti del nipote Marco. Il ragazzo sarà davvero molto provato a causa di tutto quello che sta vivendo con il suo lavoro. A tal proposito, la contessa organizzerà al circolo un concorso letterario, al quale parteciperà anche suo nipote. Il ragazzo dovrà svolgere il ruolo di giudice. Questo servirà per fargli guadagnare nuovi punti e una maggiore fiducia nelle sue potenzialità?

Su di un altro versante, poi, vedremo che Clara continuerà a mentire a tutti sul suo secondo lavoro. Le bugie, però, hanno come sempre le gambe corte, pertanto, la giovane verrà allo scoperto. A metterla con le spalle al muro sarà proprio Irene che, sicuramente, non si mostrerà indulgente nei confronti della ragazza. Cosa succederà adesso? Clara potrebbe essere nei guai.

Spoiler 16 novembre: Salvatore si apre con Elvira

Al Paradiso delle signore, intanto, anche nella puntata del 16 novembre vedremo che Maria sarà piuttosto provata. La ragazza continuerà ad essere trattata male da Flora e la cosa le genererà un forte turbamento. Intanto, però, la stilista comincerà a sentirsi davvero in colpa per il modo in cui sta trattando la giovane. Per tale ragione, andrà da Umberto per sfogarsi con lui. Il commendatore, dunque, le darà un consiglio.

Guarnieri, infatti, esorterà la sua donna ad andare avanti per la sua strada, senza farsi nessun tipo di scrupolo nei riguardi della povera Maria. Intanto, Vito sarà sempre più cotto della giovane. Armando, allora, gli darà un consiglio. Nello specifico, il capo magazziniere esorterà il ragazzo ad aprirsi con Maria e a confessarle i suoi sentimenti. In merito a Salvatore e ad Elvira, invece, tra loro si creerà un legame e un’intesa sempre più forti. Il giovane Amato, infatti, si aprirà con la Venere e le confesserà il suo reale stato d’animo.