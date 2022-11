Uomini e donne, Maria costretta allo stop forzato: pubblico non felice ma Mediaset ha già deciso

Stop forzato per Maria De Filippi e Uomini e donne

Continua con grande successo il programma pomeridiano di Maria De Filippi. Uomini e donne ormai in onda da più di venti anni, regala emozioni e spesso anche polemiche almeno fino ad oggi non lo ha mai penalizzato.

Possiamo dire con certezza che il dating show della De Filippi è senza dubbio uno dei contenitori pomeridiani più visti in assoluto e a confermalo lo sono gli ascolti. Eppure, Mediaset ha deciso di sospenderlo per qualche settimana nonostante il pubblico non sia d’accorso, vediamo perchè e cosa è successo.

Il popolare dating show di Canale 5 si ferma per alcune settimane

Con l’avvicinarsi del natale ma anche per via dei mondiali di calcio che partiranno a fine mese, Mediaset come del resto anche la Rai ha dovuto stravolgere i palinsesti.

Le novità interesseranno in primis la fascia del pomeriggio, dove si assisterà alla sospensione di diverse trasmissioni, tra cui anche Uomini e donne.

La popolarissima trasmissione del daytime condotta da Maria De Filippi, purtroppo sarà costretta ad uno stop per alcune settimane. Stessa sorte anche per Barbara d’Urso e il suo Pomeriggio 5 che, quest’anno, che come tutti sappiamo sta facendo fatica a mantenere un discreto numero di ascolti.

Uomini e donne sospeso per le festività natalizie

Per Uomini e donne, ad esempio, la sospensione arriverà il prossimo mese. Infatti, il programma condotto da Maria De Filippi sarà costretto allo stop forzato per un lungo periodo.

La sospensione sarà legata alle festività natalizie. Sembrerebbe che la rete Mediaset ha deciso così per evitare di sprecare puntate in questi giorni di festa. D’altronde possiamo dire che da anni è sempre stato così.

Di conseguenza, da metà dicembre l’appuntamento con Uomini e donne sarà sospeso e al suo posto arriverà un’amatissima soap opera. Dal 14 novembre ritorna con grande entusiasmo Terra Amara che prende il posto di Una Vita.

Da metà dicembre,è molto probabile che ci sarà un doppio appuntamento della serie o è anche possibile che possano andare in onda film natalizi. Per il ritorno di Uomini e donne bisognerà attendere quindi il nuovo anno.