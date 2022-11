Elisabetta Gregoraci, l’allenamento è a luci rosse: la tutina aderente manda in tilt i fan

Bella e sempre in forma, Elisabetta Gregoraci mostra a tutti il suo segreto per mantenere un fisico perfetto come il suo. In una serie di video postati su Ig, la show girl si mostra in tutta la sua bellezza, facendo impazzire i suoi seguaci… Il motivo? In quella tutina aderente si vede tutto!

La show girl manda in exstasy i suoi fan con un allenamento bollente

Nel filmato postato dalla stessa Gregoraci sul suo profilo Instagram ufficiale, la bella ex conduttrice di Made in Sud, si fa vedere durante una sessione di duro esercizio fisico. Una serie di allenamenti belli tosti, sia per l’addome che per i glutei.

Tutto perchè ieri sera ha Mangiato il panettone e ora si sente il colpa. L’ex moglie di Briatore, direttamente dall’attico di Montecarlo si allena insieme al suo personal trainer che la riprende costantemente.

Ovviamente agli occhi dei suoi fan, poco interessano i movimenti ma il suo fisico da urlo. Anche l’abbigliamento scelto non è passato inosservato, quella sua tutina grigia aderente mette in evidenza tutto, dal lato A a quello B. Continua dopo

La mise della conduttrice è sportiva, ma questo le consente comunque di essere sexy e di mostrare il seno prosperoso e il lato b perfetto. I fan hanno apprezzato molto le immagini e sicuramente sarà stata riempita di commenti.

Critiche e consensi per la show girl calabrese

Anche nelle scorse ore, in tanti l’hanno sommersa di messaggi ma come si vede dal post non tutti positivi. Elisabetta Gregoraci è uscita di casa con un abitino aderente e cortissimo, ma a far scatenare gli haters quella troppo apertura sul seno. Il tutto, reso ancora più trasgressivo dagli stivaloni alti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Infatti, molti le hanno ricordato che è una madre e vestendosi così non è bella da guardare. Qualcun altro invece le ha dato della volgare e della patetica. Infine, in molti le hanno suggerito di andarsi a cambiare. Voi cosa ne pensate? Noi la troviamo perfettamente stupenda