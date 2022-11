Antonino Spinalbese svela come è iniziata la storia con Belen Rodriguez: Tavassi scioccato (VIDEO)

In queste ore, Antonino Spinalbese ha raccontato in maniera piuttosto dettagliata come è iniziata la sua storia con Belen Rodriguez. Edoardo Tavassi l’ha messo sotto torchio inondandolo di domande e chiedendogli di spiegare in maniera minuziosa l’accaduto.

Antonino inizialmente ha fatto un po’ fatica ad essere preciso, ma su esortazione del compagno d’avventura ha deciso di aprirsi. Vediamo, dunque, come è nata la relazione con la showgirl.

Ecco come Antonino ha conosciuto Belen: il loro primo incontro

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si sono conosciuti in maniera un po’ casuale. Lui è un parrucchiere e un giorno fu chiamato dallo staff della showgirl per acconciarle i capelli. L’attuale concorrente del GF Vip, allora, ha spiegato di essersi recato a casa della donna e di aver svolto il suo lavoro. Per tutta la serata, però, il giovane ha notato un’intesa di sguardi notevole, al punto da rimanere a casa di Belen anche per la serata.

In casa c’erano tante altre persone e, nel giro di poco tempo, il clima è divenuto goliardico. Antonino ha ammesso di aver percepito per tutto il tempo di essere osservato da tutti i presenti. Questo perché tutti avevano capito che Belen nutrisse un interesse nei suoi confronti. Ad ogni modo, una volta trascorsa l’intera notte a casa della Rodriguez, Antonino è andato a lavoro ed era davvero distrutto. Mentre era al suo salone, ha ricevuto un messaggio da parte della showgirl.

Il primo bacio tra Spinalbese e la Rodriguez

Continuando il suo racconto, Antonino Spinalbese ha detto che Belen Rodriguez gli avesse scritto di incontrarsi anche quella sera. Malgrado la stanchezza, lui ha deciso di accettare e così è andato nuovamente a casa della showgirl in compagnia di altri amici. Ad un certo punto, poi, dopo essersi scambiati occhiate e messaggini di nascosto, Belen gli ha rovesciato addosso un drink.

A quel punto, Antonino l’ha presa in braccio e l’ha portata nel bagno. In quel momento, l’ha gettata sotto la doccia mentre lei provava disperatamente a svincolarsi. Ebbene, è stato quello il momento in cui i due si sono scambiati il loro primo bacio. Per tutto il racconto, Edoardo Tavassi non ha potuto fare a meno di mostrarsi scioccato. Il ragazzo, infatti, ha detto che se fosse capitato a lui di ricevere delle attenzioni da Belen avrebbe totalmente perso la testa. Antonino, invece, ha fatto il suo racconto come se stesse parlando di una donna qualunque.