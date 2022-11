Scontro di fuoco tra Antonella e Guendalina al GFVIP : piovono insulti e accuse (VIDEO)

Durante la diretta del Grande Fratello Vip, come era inevitabile, è scoppiata una lite inaspettata di alti livelli di trash tra Antonella Fiordelisi e Guendalina Tavassi, ospite della puntata per incontrare il fratello.

Grande Fratello Vip: è scontro tra la Fiordelisi e la Tavassi

E’ andato in onda uno scontro davvero di fuoco ieri sera tra Antonella e Guendalina. Le due donne si sono incontrate fuori in giardino per avere un affronto. Un affronto che possiamo dire era già nell’aria in quanto tutti attendevano l’arrivo della Tavassi.

L’influencer romana è entrata per salutare suo fratello, ma già sui social aveva lanciato qualche frecciatina alla salernitana. Il motivo? Antonella ha criticato Guenda più volte anche davanti ad Edoardo, facendolo andare su tutte le furie.

Cosa è successo tra le due

La concorrente, infatti, aveva messo in dubbio l’atteggiamento del nuovo arrivato definendolo ”costruito”. Ecco come è iniziata la lite e le parole di Guendalina: Mi è dispiaciuto sentire delle cose da te che eri molto amica di Edoardo.

Mio fratello è profondo ma a differenza tua, è selettivo. C’è una cosa che si chiama ironia, ma per capirla ci vuole un po’ di intelletto, se non lo capisci non è colpa tua”.

La Fiordelisi se l’è presa e ha risposto a tono: Non parlare di intelletto, stai dicendo solo baggianate. Io le cose le dico in faccia. Non sei educata, perché non mi fai parlare. Stai calma.

Le posizioni di Guendalina e Antonella sono molto distanti… e ovviamente volano scintille! 💥 #GFVIP pic.twitter.com/jdsavKDWty — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 14, 2022

Durante lo scontro Antonella replicato una frase in latino e con una pronuncia un pò incerta ha detto: “Quousque tandem abutere patientia mia?”, ma Guendalina l’ha subito bloccata: inutile che parli latino, io ho fatto il classico. Vuoi dire le declinazioni latine al Grande Fratello Vip. A risponderle a tono ci ha pensato anche Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini, che hanno dato ragione alla Tavassi.