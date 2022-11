Gaffe di Alfonso Signorini al GF Vip: Antonino scopre la data della finale

La puntata del 14 novembre del GF Vip è stata piuttosto movimentata. In tale occasione si sono affrontati svariati temi, tuttavia, tra gli argomenti che stanno generando maggiore sgomento sui social è una gaffe di Alfonso Signorini, che ha spoilerato la data della finale.

Ufficialmente, il reality show di Canale 5 dovrebbe terminare a dicembre. Come sempre, però, almeno negli ultimi due anni, questa data viene sempre prolungata. Ebbene, stavolta pare sia stata allungata davvero di parecchio. Vediamo cosa è emerso.

La gaffe di Alfonso Signorini sulla finale del GF Vip

Tra i momenti salienti della puntata di ieri del GF Vip c’è stato un confronto tra Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. Proprio durante tale blocco, Alfonso Signorini ha commesso una gaffe. Nello specifico, il conduttore ha annunciato ai telespettatori quale fosse la data della finale del reality show di Canale 5. Molto probabilmente, il conduttore non sapeva che il collegamento fosse ancora aperto, pertanto, i concorrenti hanno appreso tutto.

Ad ascoltare in maniera piuttosto dettagliata le parole di Signorini è stato Antonino Spinalbese. Dopo il confronto con gli altri due compagni di avventura, infatti, il parrucchiere ha raggiunto gli altri concorrenti in salone ed ha annunciato loro di aver scoperto quale fosse la data della finale del programma. Il protagonista ha asserito di aver ascoltato la conversazione tra alcuni autori, i quali hanno annunciato che la finale è fissata ad aprile.

Episodio alquanto strano: telespettatori e concorrenti basiti

I concorrenti, chiaramente, sono rimasti basiti, anche perché non è stato fatto ancora nessun annuncio ufficiale. Inoltre, prolungare il programma fino ad aprile vuol dire renderlo ancora più lungo degli anni precedenti, in cui solitamente terminava a inizio o al massimo metà marzo. A restare scioccati dalla notizia, però, sono stati anche i telespettatori. In molti, infatti, si sono riversati sui social per commentare l’accaduto.

In effetti, quello che è accaduto ieri è un fatto un po’ strano. Alfonso Signorini ha parlato con una certa nonchalance della data della finale del GF Vip, come se tutti ne fossero già a conoscenza. Di solito, invece, viene fatta una comunicazione ufficiale in cui i concorrenti sono chiamati a decidere se proseguire o abbandonare il gioco. Insomma, non resta che attendere eventuali chiarimenti da parte del conduttore per capire qualcosa in più.