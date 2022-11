Alfonso Signorini presenta col covid il GF Vip? I telespettatori notano un dettaglio sospetto

Il covid ha colpito il GF Vip e svariati concorrenti. Molti telespettatori hanno cominciato a sospettare che anche Alfonso Signorini potesse essere stato contagiato. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che il conduttore ha baciato sulle labbra Pamela Prati una volta uscita dalla casa.

La showgirl, poco dopo, ha appreso di essere risultata positiva. Ad ogni modo, la puntata di ieri del reality show di Canale 5 è andata in onda regolarmente e Signorini ha ammesso che lui e tutte le opinioniste sembrano essere immuni. I telespettatori più maliziosi, però, non hanno potuto fare a meno di notare un particolare.

Ecco perché il pubblico sospetta che Alfonso Signorini avesse il covid

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Alfonso Signorini ha dedicato la prima parte della puntata a parlare del covid. Per l’occasione è stato intervistato anche un medico, il quale ha fornito una teoria di come il virus potrebbe essersi introdotto in casa. L’ipotesi più plausibile al momento ricade su Luca Onestini. Essendo tra gli ultimi arrivati, è probabile che Luca fosse risultato un falso negativo ai test di controllo che vengono effettuati prima dell’ingresso in casa.

Ad ogni modo, a generare particolare sgomento è il fatto che molti telespettatori hanno cominciato a sospettare che anche Alfonso Signorini fosse stato contagiato. Soprattutto a inizio puntata, infatti, il conduttore non è riuscito a trattenere la tosse. In più occasioni, infatti, si sono sentiti dei colpi di tosse provenire dallo studio. Il pubblico da casa si è subito insospettito, al punto da ipotizzare che anche il conduttore fosse positivo. (Continua dopo la foto)

Cosa accadrebbe al GF Vip in caso di positività del conduttore?

Al momento, chiaramente, non vi è nessuna sicurezza a riguardo, anzi, si tratta solo di ipotesi e supposizioni avanzate dagli utenti di Twitter più malpensanti. Ufficialmente, infatti, Alfonso Signorini è negativo al covid, altrimenti non avrebbe potuto presenziare in studio al GF Vip. Come accaduto già in passato ad altri conduttori, in caso di positività si applica un piano di emergenza.

Nello specifico, se la persona affetta dal virus è in buone condizioni, può comunque condurre il programma che gli è stato assegnato mediante un collegamento via webcam. Questo è ciò che accadde l’anno scorso a Carlo Conti a Tale e Quale Show. Dunque, anche nel caso in cui Signorini dovesse risultare positivo al coronavirus, non dovrebbe esserci nessun problema per le puntate del GF Vip.