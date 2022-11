Romian Power, il passato la tormenta: la foto non mente

La cantante italoamericana continua a pensare a Ylenia e come ogni anno, nel mese di novembre la ricorda tutti i giorni. Un modo per lanciare appelli e per far si che il suo ricordo non venga mai dimenticato.

Poche ore fa Romina power ha postato uno scatto che l’ha riportata indietro negli anni, a quelli più belli… Una foto che la ritrae assieme alla sua famiglia, Ylenia ed Albano Carrisi.

Romina Power ricorda Ylenia Carrisi

Uno scatto che ha fatto emozionare tutti, quello pubblicato pochi istanti fa da Romina Power.La cantante ancora una volta ha voluto ricordare la sua bambina, che ricordiamo è scomparsa misteriosamente da New Orleans nel lontano 1993.

Tante domande alla quale non ha mai avuto risposta, Romina e il suo ex marito… Dov’è Ylenia? Qualcuno le ha fatto del male? Si chiede ancora la Power. Un tormento che solo una madre che ha perso un figlio può capire.

A differenza di Al Bano che crede che sua figlia ormai non sia più in vita, la Power, invece vuole pensare che la sua primogenita è ancora viva e felice in un angolo nascosto in questo mondo. Anche Yari, suo fratello è convinto dello stesso, ma purtroppo ad oggi di Ylenia Carrisi nessuna traccia.

L’artista, non smette di pensarla e di mandare messaggi di aiuto, nel ritrovarla. In questi giorni Romina ha postato molte foto di sua figlia, sottolineando la sua dolcezza, la propria intelligenza e la sua viglia di vivere. Motivo per cui è impossibile che abbia deciso di smettere di farlo. “Amava troppo la vita, amava il mondo, era una ragazza curiosa, e troppo sensibile”

L’amore incondizionato per quella figlia mai ritrovata

Nella foto pubblicata pochi istanti fa il messaggio è sempre lo stesso. Romina è ancora molto legata al passato e a quel periodo meraviglioso della sua vita, quando la nascita di Ylenia le ha cambiato per sempre l’esistenza.

In questa la vediamo accanto ad Albano con in braccio la loro bambina. Era poco più che una ragazzina anche lei, ma non troppo per diventare mamma. Una delle prime foro con Ylenia , avvolta nella coperta che le ho fatto io all’uncinetto”