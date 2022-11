Il Paradiso delle signore trama 17 novembre 2022: Ezio si licenzia, Matilde incastra Flora

La puntata del 17 novembre del Paradiso delle signore sarà piuttosto movimentata. Innanzitutto, vedremo che Don Saverio sarà molto preoccupato per Clara. L’uomo scoprirà la situazione in cui vessa la giovane e il lavoro che è costretta a fare per supportare la sua famiglia, pertanto, deciderà di darle una mano.

In merito a Flora, invece, i suoi inganni nei confronti di Maria presto verranno allo scoperto. Matilde, infatti la incastrerà. Marco rifletterà sulla decisione di abbandonare la carriera del giornalismo, mentre Ezio prenderà una decisione drastica. Vediamo tutto quello che accadrà.

Matilde incastra Flora al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 17 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Don Saverio scoprirà il segreto che nasconde Clara. La giovane come secondo lavoro ha deciso di fare le pulizie in un palazzo. In questo modo può offrire maggiore sostentamento ai suoi familiari. Ferraris, una volta appresa la situazione, decide di dare una mano e di venire in contro alla giovane dandole una seconda possibilità.

Adelaide, invece, sarà sempre più decisa ad intimidire Flora. Il suo obiettivo, infatti, sarà quello di mettere al tappeto la sua acerrima nemica. I suoi dubbi sono più che fondati. Matilde, infatti, farà una scoperta inattesa. La donna scoprirà che Flora ha copiato l’abito di Maria. Nel momento in cui verrà alla luce la faccenda, la donna non potrà fare a meno di dare ragione alla contessa per i suoi dubbi sulla compagna di Umberto.

Spoiler 17 novembre: Ezio prende una drastica decisione

Nel frattempo, al Paradiso delle signore, nella puntata del 17 novembre, vedremo che si respirerà un clima piuttosto teso. Umberto, infatti, mortificherà nuovamente Ezio. Questa volta, però, Colombo non ha nessuna intenzione di rimanere in silenzio e di lasciare che il commendatore prenda il sopravvento. Per tale ragione, replicherà annunciando di volersi licenziare dalla Palmieri.

Intanto, Marco farà la conoscenza di un aspirante giornalista, pieno di sogni e di ideali. Questo confronto servirà al giovane da sprono per riflettere sulla decisione che ha preso di abbandonare la carriera giornalistica. Che, dunque, il giovane cambierà idea a riguardo? In merito a Matilde, invece, come reagirà dinanzi la scoperta del gioco sporco di Flora ai danni di Maria? Sicuramente non bene. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire in che modo la donna si vendicherà della compagna di Guarnieri.