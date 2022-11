Romina ha un nuovo amore: ecco chi è il famoso compagno!

Lo scorso aprile sono uscite le prime indiscrezioni: fotografata felice e sorridente al fianco accanto al suo nuovo amore, la bellissima Romina ha finalmente trovato quello che cercava da tempo. La figlia di Al Bano e Romina Power si è legata sentimentalmente ad un uomo molto più grande di lei e anche altrettanto famoso. Di chi stiamo parlando? Scopritelo con noi.

Chi è il nuovo amore di Romina Carrisi?

Si tratta del regista di Oggi è un altro giorno, il programma Rai di Serena Bortone al quale hanno lavorato entrambi. L’uomo misterioso che ha rapito il cuore di Romina Carrisi si chiama Stefano Rastelli e ha ben 52anni.

I due sono usciti allo scoperto lo scorso giugno, al 35esimo compleanno di lei, celebrato prima in un ristorante di Trastevere, poi in un altro locale poco distante. Erano anni che non la si vedeva così felice e contenta e confermalo lo sono stati proprio gli scatti da lei postati sui social.

Per l’occasione la figlia di Al Bano e Romina ha organizzato un mega party dove hanno preso parte anche la sua famiglia. Tra cui la madre, il padre ovviamente, oltre alla sorelle Cristel e Jasmine. Esclusa invece Loredana.

È stata proprio la festeggiata a raccontare l’evento sui social network, tra una cantata di gruppo e una foto abbracciata al compagno. Adesso, invece, è lui a condividere su Instagram un tenero scatto dove si vedono entrambi vicini e innamorati.

L’esclusione da Ballando e la grande amarezza

In una recente intervista, Romina Carrisi ha parlato della sua esclusione da Ballando con le stelle. La giovane ha fatto sapere che avrebbe preso parte al programma della Carlucci con grande gioia se solo fosse stata scelta nel cast.

Infatti, sembrerebbe che la sua esclusione dal programma non le sia piaciuto affatto. Milly non l’avrebbe presa perchè in passato Romina ha partecipato a L’Isola dei famosi. Ecco le sue parole a tal proposito: “Ci sono rimasta male? Certamente. Ma ho imparato ad accettare i no con estrema eleganza. La motivazione ufficiale della decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality show nel 2005. Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 18 anni possa ancora bruciare a 35»