“Antonio Ricci mi ha licenziata, addio Striscia la notizia” Ecco la verità sull’addio di Giulia

A distanza di mesi ecco che finalmente viene fuori la verità sull’addio di Giulia a Striscia la notizia. La ragazza ha preso parte sul bancone del noto programma insieme a Talisa lo scorso anno, ma improvvisamente entrambe sono scomparse dal radar. Perchè? Ecco che finalmente a raccontare come sono andare realmente le cose è la stessa ragazza.

La ballerina licenziata da Striscia la notizia

Giulia Pelagatti è la velina mora che ha ballato sul bancone del tg satirico di Canale 5, in coppia con la sua collega bionda Talisa Ravagnani. Purtroppo però la sua esperienza a Striscia la notizia non è durata molto, come in tanti avranno notato.

L’ex allieva di Amici ha preso parte al programma per poco più di un anno, scomparendo dal radar. La Pelagatti infatti ha raccontato al settimanale Di Più di aver ricevuto una telefonata da parte dell’autore Antonio Ricci, che le ha comunicato in prima persona il suo licenziamento.

“Mi ha ringraziata tanto e poi mi ha detto: ‘Purtroppo le linee guida del programma hanno portato a un cambiamento, ma siamo stati comunque contentissimi di averti avuto con noi’

Giulia Pelegatti non ha preso benissimo tale decisione

La giovane e bellissima ex velina mora ha fatto sapere che la prima volta la collaborazione si è interrotta perchè la collega, Talisa si era ammalata di broncopolmonite, e quindi la produzione ha preferito sospendere il programma.

Giulia Pelegatti però stava bene e nonostante ciò, gli autori hanno deciso di far fermarle ugualmente tutte e due. Il motivo è, come ha spiegato lei alla redazione del noto settimanale Di Più, che “Eravamo la coppia.

La novità e come tale dovevamo andare in onda insieme”. Per questo motivo la produzione ha poi deciso di chiamare le due veline dell’edizione precedenti, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silvia.

Continuando la sua intervista, la ballerina non ha nascosto di esserci rimasta molto male per questa decisione di Ricci e senza vergognarsi non ha nemmeno nascosto di aver sofferto dopo. Per lei ballare su quel banco in prima serata era il sogno di una vita che si è spezzato molto presto.