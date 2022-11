Uomini e donne, registrazione 15 novembre: Riccardo mette fine a tutto, Ida vicino al ritorno in studio

Il 15 novembre si è registrata una nuova puntata di uomini e donne. Occhi puntati ovviamente su Riccardo Guarnieri che come abbiamo visto nelle registrazioni precedenti ha deciso di approfondire di nuovo la conoscenza con Gloria.

Infatti, i due hanno trascorso anche una notte assieme, sono usciti a cena più volte e tutto sembrava procedere per il meglio ma a quanto pare non è stato così. Nella registrazione di ieri sera, il cavaliere tarantino entrato in studio ha preso una drastica decisione.

Uomini e donne: Riccardo Guarnieri chiude i rapporti

UIn nuovo colpo di scena nello studio di Uomini e donne. Come abbiamo visti nelle puntate precedenti Riccardo dopo aver chiuso definitivamente con Ida (forse) si è riavvicinato a Gloria. Un vero e proprio colpo per tutti, dato che nessuno ha mai creduto nell’interesse del cavaliere verso la dama.

Intanto, i due si sono visti, si sono baciati e sono stati insieme per qualche settimana. Riccardo entrato in studio, ha annunciato a Maria De Filippi di voler chiudere la conoscenza con la Nicoletti.

Una decisione a sorpresa dopo le ultime registrazioni del programma ma, secondo quanto riportato dallo stesso, i due non erano molto compatibili. Il tarantino ha maturato e comunicato la sua decisione nonostante la dama Gloria non fosse presente in studio.

Le anticipazioni, però, ci fanno sapere che per lui arriverà una nuova dama che allo stesso tempo deciderà di conoscere. Cosa succederà questa volta?

Anticipazioni: Ida di nuovo in studio?

Nella nuova registrazione di Uomini e donne del 15 novembre, nessuno spazio per Ida Platano. La dama siciliana, qualche settimana fa, ha scelto di chiudere la sua esperienza televisiva con il programma di Maria De Filippi, rivelando di essere pronta ad uscire di scena assieme ad Alessandro.

I due infatti si stanno vivendo la loro storia lontani dalle telecamere e al momento tutto procede a gonfie vele. Spesso lui sale a Brescia e viceversa lei lo raggiunge a Salerno. L’unica cosa che ci resta da capire è sapere se è finalmente innamorata del ragazzo…