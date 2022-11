Matteo Ranieri svela retroscena sulla lite con Luca Salatino: cosa è successo prima del GF Vip

Dopo tanto silenzio, finalmente la verità sulla lite tra Luca Salatino e Matteo Ranieri. Quest’ultimo, infatti, ha rilasciato un’intervista in queste ore in cui ha parlato della faccenda.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato cosa sia accaduto poco prima dell’ingresso nella casa del GF Vip di Luca e poi ha detto anche cosa pensa del percorso del ragazzo nel reality show. Vediamo, dunque, tutto ciò che è accaduto nel dettaglio.

Ecco cosa è successo tra Luca e Matteo prima del GF Vip

Per settimane si è parlato di un’ipotetica lite scoppiata tra Luca Salatino e Matteo Ranieri. Ebbene, a distanza di un po’ di tempo, è stato proprio quest’ultimo a fare un po’ di chiarezza sulla faccenda. A tal proposito, il ragazzo ha ammesso di aver avuto dei problemi con Salatino, legati a loro questioni personali. Se per tutto questo tempo non è voluto intervenire sulla faccenda è perché è un tasto che gli brucia ancora tanto.

Inoltre, Matteo non ha mai toccato la questione per paura di influenzare negativamente il percorso del ragazzo all’interno della casa del GF Vip. Proprio per una questione di rispetto, infatti, ha sempre preferito non immischiarsi. Ad ogni modo, Ranieri ha ammesso che, poco prima dell’ingresso di Luca in casa, i due hanno parlato e si sono detti che, non appena il giovane sarebbe uscito, avrebbero sicuramente avuto modo di confrontarsi e di chiarirsi su diversi punti.

Cosa pensa Ranieri di Salatino nel reality show e parole su Federica

Ad ogni modo, Matteo Ranieri ha anche detto di essere felice per Luca Salatino per il percorso che sta portando avanti nella casa. Tuttavia, lui è perfettamente consapevole del fatto che il suo amico abbia un carattere un po’ strano e difficile. Proprio per questo, sapeva perfettamente che avrebbe dato modo di parlare di sé all’interno della casa. Nel corso dell’intervista rilasciata a MondoTV 24, poi, Matteo ha parlato anche della ex Federica Aversano.

A tal proposito, ha detto di non avere molto tempo per seguire il suo percorso a Uomini e Donne. In ogni caso, talvolta gli capita di vedere delle clip sui social e non ha negato di averle sempre guardate. Anche se la giovane non è stata la sua scelta, Matteo continua a volerle bene e ad augurarle il meglio. Sul suo stato sentimentale, infine, Ranieri ha confermato di essere single.