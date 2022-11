Nicola Vivarelli cambia vita, “addio Marina”: cosa fa adesso l’ex di Gemma

Chi ha seguito Uomini e donne negli anni passati sicuramente si ricorderà di Nicola Vivarelli detto Sirius. Il giovane di Viareggio si è presentato a Uomini e donne per corteggiare Gemma Galgani. La sua presenza ha fatto molto discutere in quanto con la dama torinese la differenza di età era molto notevole.

Come sempre, tra polemiche e critiche, la conoscenza tra i due è andata avanti per un pò, ovviamente senza nessun fatto concreto. Sulla presenza del giovane 26enne a Uomini e donne ci è sempre stato un dubbio, ovvero se fosse nel programma per trovare davvero l’amore o se avesse altri interessi. Ecco, forse oggi è arrivata la risposta.

Uomini e donne: vi ricordate di Nicola Vivarelli detto Sirius?

Come in molti ricorderanno Nicola Vivarelli, detto Sirius, ha iniziato a messaggiare con Gemma durante la quarantena dovuta da Covid. I due si sono incontrati poi in prima persona nello studio e Gemma è rimasta senza parole quando lo ha visto.

Mai avrebbe immaginato che un ragazzo così giovane potesse essere interessato a lei. Insomma, da li la conoscenza prosegue, i due si vedono ma mai scoppia il bacio o altro. Un corteggiamento quello di Nicola che lascia molto a desiderare e divide il pubblico a casa.

Il ragazzo poi ha dovuto lasciare il programma, per via del suo lavoro. Sirius è o meglio era arruolato nella marina Mercantile e spesso si è ritrovato a dover partire per lunghi viaggi. Al suo ritorno, alla fine ha deciso di chiudere definitivamente la sua esperienza sia con Gemma che con lo stesso Uomini e donne. Ma cosa fa oggi?

Ecco cosa fa oggi l’ex di Gemma Galgani

Nicola Vivarelli ha cambiato vita e lo ha raccontato lui stesso di recente, in una lunga intervista a RTL 102.5. Sirius, ha lasciato la divisa da primo ufficiale delle navi da crociera e ed è sceso a terra, come si dice in gergo.

Dopo anni e anni di viaggi in giro per il mondo, il baby corteggiatore di Gemma Galgani ha voltato definitivamente pagina alla sua vita. “Ho mollato tutto, il peso della felicità era più forte e ho deciso di tentare la carriera da attore. Ho sempre sognato di fare quel mestiere e quindi ho deciso di cambiare vita”.

Ora, Vivarelli ha preso casa a Milano e sta seguendo un corso di recitazione. Non pensa alla tv, nessun reality all’orizzonte. Ma solo la voglia di fare cinema, fiction, studiando e imparando. “Non vi nascondo che un po’ ho avuto paura, all’inizio quando ho maturato la decisione di lasciare il mio lavoro, ma poi ho riflettuto e ho pensato di fare quello che mi rendesse davvero felice”, puntualizza.