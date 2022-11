Anticipazioni Uomini e Donne: dramma per Federico N., Lavinia umiliata da Alessio

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne ci saranno dei colpi di scena al trono classico. Le anticipazioni, infatti, rivelano che Federico N. vivrà un vero e proprio dramma che genererà molto sgomento in studio. In merito a Lavinia, invece, per la ragazza ci sarà un nuovo momento buio.

A quanto pare, questi due troni stanno destando molto di più l’attenzione dei telespettatori. L’altro Federico si sta concentrando essenzialmente su conoscenze nuove, mentre Federica ha deciso di andare via. Per questo, le principali notizie riguardano gli altri due ragazzi.

Il dramma di Federico N. a Uomini e Donne e la gaffe di Carola

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne, che saranno mandate in onda tra qualche settimana, rivelano che al trono classico ci saranno diversi colpi di scena. In primo luogo, vedremo che Federico N. porterà in esterna Alice. Rispetto alle altre uscite, però, questa sarà molto più toccante. Il ragazzo, infatti, porterà alla luce delle faccende alquanto private e familiari molto delicate che lo spingeranno a commuoversi.

La ragazza rimarrà molto colpita dalle sue dichiarazioni, sta di fatto che si mostrerà molto amorevole e disponibile nei suoi confronti. In studio, però, Carola prenderà la parola e commetterà una gaffe. La ragazza attaccherà il tronista per non averla portata fuori, non dando minimamente importanza alle confessioni da lui fatte. Anche Maria De Filippi la esorterà a riflettere e a cambiare atteggiamento. Dinanzi queste parole, la giovane scoppierà in lacrime capendo di aver commesso un grande errore.

Anticipazioni prossime puntate: Lavinia di nuovo in crisi

Per quanto riguarda il trono di Lavinia, invece, le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che nelle prossime puntate ci saranno dei colpi di scena anche per lei. La giovane porterà in esterna Alessio Corvino. Quest’ultimo, però, sarà alquanto sulle sue per tutta la durata dell’uscita. Il giovane, infatti, rifiuterà anche un bacio dalla tronista generando in lei ansia e umiliazione. In studio la ragazza attaccherà il suo corteggiatore e poi deciderà di ballare con l’altro Alessio.

Al trono over, infine, Riccardo Guarnieri chiuderà la conoscenza con Gloria e si troverà ad affrontare nuovamente le critiche e gli attacchi dei presenti in studio. A grande richiesta, poi, torneranno anche le sfilate. Le prime ad esibirsi saranno le donne. La prima sfilata della stagione verrà vinta da Cristina.