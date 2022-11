Ilary Blasi e la richiesta di “aiuto” a Belen Rodriguez per il ritorno in televisione: inaspettato il motivo

È tempo di reality show, è tempo di Isola dei Famosi. La nuova release partirà in primavera, e Ilary Blasi ha già iniziato a fare tutto il lavoro: ecco come

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi sarà più emozionante e scoppiettante che mai. Visto il successo delle varie serie, Pier Silvio Berlusconi ha deciso lo scorso anno di allungare la durata. Gli autori riescono a coinvolgere il pubblico e si rivela un successo. Può sembrare presto, ma ora è il momento di organizzare tutto in modo che il 2023 non sia all’altezza delle aspettative e butti via i guadagni fatti nel 2022.

Ilary Blasi può finalmente prendersi la sua rivincita e concentrarsi sul lavoro senza pensare a tutte le polemiche e il trambusto mediatico scoppiato da giugno. Non mancheranno frecciatine e riferimenti, ma adesso è il momento di valutare cosa è meglio, e ovviamente il famoso reality che da qualche anno è sbarcato su Mediaset è il migliore.

Come ha deciso di iniziare a lavorare con tutti gli autori per completare tutto entro aprile? In questo senso arriva in suo “salvataggio” una bellissima e utilissima collega: Belen Rodriguez. È così che si proporne come mossa vincente dell’ex signora Totti.

Ilary Blasi e Belen Rodriguez: la coppia vincente sbarcano a L’Isola dei Famosi

Come potrebbe Belen Rodriguez essere un supporto efficace per Ilary Blasi nella prossima edizione de L’Isola dei Famosi? Secondo le ultime indiscrezioni, il primo concorrente ufficiale potrebbe essere proprio un membro proveniente dall’argentina. Si tratta della signora Veronica Cozzani, la mamma della showgirl.

Anche se in una puntata di “casa Chi“, la donna ha chiarito che non avrebbe mai partecipato a questo tipo di gioco come è stato fatto dai suoi figli e dal marito, ma questa volta sembra che possa fare un’eccezione. Nulla è certo, ma se lo è, avrà successo.

La famiglia Rodriguez conosce fin troppo bene queste dinamiche, e tutto il loro coinvolgimento ha sempre arricchito i vari cast e arricchito le varie uscite con i loro contributi. L’ascendenza “caliente” metà argentina e metà italiana si è rivelata una vera bomba per il pubblico. Non ci resta che attendere per capire se Belen Rodriguez verrà in soccorso della Blasi.