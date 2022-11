Eliana Michelazzo e Pamela Prati fanno pace? Il colpo di scena: “Non me l’aspettavo” (VIDEO)

Eliana Michelazzo ha rilasciato un’intervista a Casa Pipol in cui è tornata a parlare di Pamela Prati. La donna ha speso delle parole inattese per commentare il percorso della showgirl al GF Vip.

L’ex agente della Prati, inoltre, ha lasciato aperto anche uno spiraglio, che ha lasciato credere che tra loro potesse esserci un punto d’incontro. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato e cosa potrebbe succedere nel prossimo futuro.

Le inaspettate considerazioni di Eliana su Pamela

Pamela Prati è uscita la scorsa settimana dalla casa del GF Vip e attualmente si trova a casa in isolamento poiché risultata positiva al covid. Nel frattempo, Eliana Michelazzo ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del percorso della showgirl nel programma. A tal proposito, la donna ha subito esordito dicendo di essere rimasta particolarmente stupita dal modo in cui si è comportata la showgirl. Conoscendo il suo carattere, infatti, non si aspettava minimamente di assistere ad un comportamento così zen e dimesso.

L’interno di Pamela, secondo Eliana, era quello di fare chiarezza su tutta la faccenda inerente il finto matrimonio con Mark Caltagirone e di uscire come l’unica vera vittima della situazione, e ci è riuscita. Questa, però, sempre a detta della Michelazzo, non è totalmente vero. Nello specifico, la donna ha ribadito di essere anche lei una vittima, per tale ragione, sarebbe assolutamente propensa ad avere un confronto con la Prati e a fare la pace.

La Michelazzo svela cosa accaduto con la Prati prima del GF Vip

Queste dichiarazioni, ovviamente, lasciano alquanto perplessi considerando tutto quello che è accaduto in passato. Le Donatellas, infatti, che hanno preso parte al collegamento, hanno chiesto ad Eliana Michelazzo se questo riavvicinamento a Pamela Prati lo avesse cercato solo adesso che la donna è esposta in tv grazie al GF Vip o se lo avesse cercato anche prima. Ebbene, Eliana ha ammesso che, diverso tempo fa, mandò un messaggio alla Prati in cui le chiese di avere un confronto.

A tale SMS, però, Pamela sembrerebbe non aver mai risposto, poiché non intenzionata a ricucire il rapporto con la sua ex agente. Dopo questo ennesimo passo distensivo nei suoi confronti, però, l’ex concorrente del GF Vip cambierà idea? Le due potranno fare la pace e coalizzarsi contro quella che ritengono essere la vera colpevole di tutto, ovvero, Pamela Perricciolo? Solo il tempo darà tutte le risposte.