GFVip sospeso: ormai è deciso, Alfonso Signorini non la prende bene

Il reality show condotto da Alfonso Signorini subirà delle importanti modifiche legate alla messa in onda in prime time, dove sta ottenendo una media di spettatori che si aggira tra i 2,7 e i 3 milioni di spettatori a settimana.

Sospeso il Grande Fratello Vip: la decisione Mediaset

Un brutto colpo per Alfonso Signorini e gli stessi appassionati del Grande Fratello Vip. Il programma infatti da givoedì 17 novembre subirà una sospensione e non sarà mandare in onda la diretta serale.

Infatti, i telespettatori che si collegheranno con la rete Mediaset al posto del reality si troveranno la trasmissione Zelig condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Ma per quale motivo?

La risposta è moto facile, la rete del Biscione ha deciso di sospendere non solo questa puntata ma anche tutte le altre del giovedì da questa settimana e per tutto il mese di dicembre. Di conseguenza il Grande Fratello Vip andrà in onda solo una volta a settimana.

Ultimi aggiornamenti dalla casa

In questa settimana nella Casa più spiata d’Italia sono accadute molte cose che hanno costretto gli autori a prendere subito provvedimenti. In primis il focolaio esploso dove ha visto positivi ben 4 concorrenti.

Ma non è tutto, a far preoccupare i fan anche le condizioni dello stesso Alfonso che ha baciato in bocca Pamela Prati, anche lei positiva il venerdì.

Dopo l’ultima puntata serale del GF Vip, sta facendo molto discutere anche la cotta di Wilma nei confronti di Daniele Dal Moro. La cantante aperto il suo cuore all’ex tronista di Uomini e donne che, prontamente, ha raccolto tutta la sua dolcezza.

Eppure tale dichiarazione ha diviso il popolo in rete. C’è chi si augura che possa davvero nascere qualcosa tra di loro, malgrado la differenza d’età e chi accusa la cantante di essere ridicola. Ma non è tutto nelle ultime ore, ad entusiasmare il popolo web anche la vicinanza tra Oriana e Edoardo Tavassi che si è detto cotto perdutamente della giovane argentina.